Arte, cultura, intrattenimento Zurigo: pure un po' di Ticino al Festival del cinema giovane svizzero che compie 50 anni 

SDA

18.2.2026 - 10:46

Il Festival del cinema giovane svizzero spegne 50 candeline. L'edizione anniversario si terrà dall'11 al 15 marzo al blue Cinema Abaton di Zurigo. In concorso ci sono anche cortometraggi di giovani registi della Svizzera italiana.

È al blue Cinema Abaton di Zurigo (vicino alla Prime Tower) che si tiene la 50esima edizione del cinema giovane svizzero.
KEYSTONE

Lo indica in una nota la manifestazione, annunciando che i biglietti sono in vendita da oggi. Il festival si aprirà l'11 marzo con una cerimonia multilingue.

Ci sarà anche un po' di Ticino all'apertura, siccome il trailer di quest'anno è stato realizzato dagli allievi di una classe delle scuole speciali del Ciclo di orientamento di Biasca, vincitori lo scorso anno nella categoria C (16-19 anni) con «Milo», un ritratto del loro compagno di classe.

Cortometraggi di giovani registi ticinesi

Come sempre il fulcro della kermesse consiste nel concorso di cortometraggi suddiviso in cinque categorie in base all'età dei registi, siano essi scuole o associazioni giovanili, produzioni indipendenti o film realizzati da studenti di cinema.

Nel concorso nazionale si cita ad esempio il corto «Il futuro su questa strada-il domani è nelle nostre mani» della quarta elementare di Sorengo. Vi è poi «effetto farfalla», un cortometraggio d'animazione di un gruppo di bambini fino ai 12 anni di Cureglia.

In programma anche il filmato «Astolfo nel fiume» di Lisa Delbò, Selina Stampanoni, Rebecca Bernasconi, Ilaria Bosco, Neva Del Curto, Edy Sardei ed Eva Consoli.

Nella categoria dedicata ai giovani registi fino ai 30 anni troviamo due proposte ticinesi: «Due volte Su» di Agnese Làposi, che parla di una giovane giardiniera italiana che lavora in Svizzera e deve rispondere di un'accusa di furto e «Disco D(e)ad» di Lilly Di Rosa, in cui Lilly riallaccia i rapporti con il padre attraverso la sua passione per la vita notturna, si legge su sito web del festival.

Focus sul Canada

In occasione della 50esima edizione il Festival del cinema giovane svizzero si aggrega a due festival canadesi nati anch'essi nel 1976, il Toronto International Film Festival (TIFF) e l'Ottawa International Animation Festival (OIAF).

Per questo cinquantesimo comune, a Zurigo verranno presentati in collaborazione con TIFF e OIAF due programmi di cortometraggi di giovani cineasti canadesi.

I biglietti per le proiezioni sono in vendita da oggi sul sito della kermesse. Il Festival del cinema giovane svizzero è la più grande piattaforma per giovani elvetici attivi nella settima arte.

