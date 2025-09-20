  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Al via della nuova stagione L'Opernhaus di Zurigo diventa un dormitorio

SDA

20.9.2025 - 11:51

La notte scorsa alle persone è stata offerta la possibilità di dormire sul palco dell'Opernhaus di Zurigo
La notte scorsa alle persone è stata offerta la possibilità di dormire sul palco dell'Opernhaus di Zurigo
Keystone

Per l'avvio della nuova stagione, l'Opernhaus di Zurigo ha invitato a vivere un'esperienza speciale: le porte dell'istituzione culturale sono state aperte da ieri, venerdì, sera alle 23.00 fino a oggi, sabato, alle 23.00. Le persone hanno potuto dormire sul palco.

Keystone-SDA

20.09.2025, 11:51

20.09.2025, 11:55

Visite notturne, concerti e spettacoli coreografici si sono susseguiti alla «24h Opernhaus» fino all'una di notte. Poi è arrivato il momento di dormire: sul palcoscenico sono stati allestiti numerosi letti normalmente utilizzati per le scenografie, che potevano essere utilizzati dai visitatori per riposare qualche ora durante la notte.

Dopo caffè e croissant già dalle 6.00, sul palco principale era in programma una sessione di yoga. «24h Opernhaus» dura fino a questa sera alle 23.00: l'obiettivo è aprirsi al pubblico e attirare nuovi spettatori all'opera.

I più letti

Litigio al ristorante per Stefano De Martino e Caroline Tronelli, poi lui resta fuori casa
Ecco cosa non si deve mai fare su una nave da crociera per non rischiare di essere banditi
Dopo la morte di Robert Redford c'è un patrimonio di 200 milioni di dollari in attesa di eredi
Stefano De Martino su Gerry Scotti: «Siamo come commercianti sulla stessa strada»
Tim Burton e Monica Bellucci annunciano la separazione

Altre notizie

«Mi dispiace se sparisco sempre». Bella Hadid ricoverata per la malattia di Lyme: ecco le foto dall'ospedale

«Mi dispiace se sparisco sempre»Bella Hadid ricoverata per la malattia di Lyme: ecco le foto dall'ospedale

Serie. Carolina Crescentini è Adelina Tattilo in «Mrs Playmen» su Netflix

SerieCarolina Crescentini è Adelina Tattilo in «Mrs Playmen» su Netflix

Film. Leonardo DiCaprio torna al cinema con Paul Thomas Anderson

FilmLeonardo DiCaprio torna al cinema con Paul Thomas Anderson