Alex Fiva è salito sul podio per la seconda volta in stagione in Coppa del Mondo, piazzandosi nella top 3 per la 40a volta in carriera.
Sulle nevi austriache di Montafon il bronzo olimpico di Milano Cortina ha chiuso al terzo posto alle spalle del vincitore canadese Reece Howden e dell’italiano Simone Deromedis.
Ottima prova anche per Gil Martin, che con il quinto posto ha eguagliato il suo miglior risultato in Coppa del Mondo.
In campo femminile migliore elvetica è stata Talina Gantenbein, che ha concluso ottava la gara vinta dalla solita Sandra Naeslund, all’ottavo successo in questo inverno.