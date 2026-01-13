  1. Clienti privati
Slalom A Flachau, Shiffrin vince per la 70esima volta, Rast sfiora il podio di un niente, Holdener quinta

bfi

13.1.2026

Mikaela Shiffrin domina anche lo slalom notturno di Flachau, in Austria.
KEYSTONE
KEYSTONE

Mikaela Shiffrin vince lo slalom notturno di Flachau, davanti alla connazionale Moltzen. Camille Rast e Wendy Holdener sfiorano il podio nella vittoria dell'americana.

Igor Sertori

13.01.2026, 21:58

13.01.2026, 22:13

Alla sesta vittoria stagionale in slalom, la Shiffrin si lascia dietro la sua connazionale Paula Moltzan e l'austriaca Katharina Truppe, rispettivamente seconda e terza.

Il gradino più alto del podio nella gara con il montepremi più alto del calendario femminile, davanti a 12'200 spettatori, ha anche sancito la vittoria numero 107 in Coppa del Mondo per la 30enne di Vail.

Inoltre, colei che comanda la generale con 923 punti, ha strappato la 70esima vittoria in slalom in Coppa del Mondo: un vero monumento dello sci.

Al quarto posto, staccata di soli due centesimi di secondo dalla Truppe, si piazza Camille Rast, mentre Wendy Holdener, è arrivata quinta a poco meno di tre decimi dalla compagna di squadra.

Camille Rast davanti a tutte prima della discesa delle ultime tre, che infine l'hanno preceduta relegandola al quarto posto.
KEYSTONE
KEYSTONE

Eliane Christen è giunta nona, completando così la buona gara corale delle svizzere. La ventiseienne di Uri si è così assicurata il biglietto per le Olimpiadi con il suo secondo piazzamento nella top 15 di questa stagione, dopo il nono posto a Semmering.

Anche Aline Höpli (18a) e Aline Danioth (25a) hanno guadagnato punti per la seconda volta.

