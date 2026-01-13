Mikaela Shiffrin vince lo slalom notturno di Flachau, davanti alla connazionale Moltzen. Camille Rast e Wendy Holdener sfiorano il podio nella vittoria dell'americana.
Alla sesta vittoria stagionale in slalom, la Shiffrin si lascia dietro la sua connazionale Paula Moltzan e l'austriaca Katharina Truppe, rispettivamente seconda e terza.
Il gradino più alto del podio nella gara con il montepremi più alto del calendario femminile, davanti a 12'200 spettatori, ha anche sancito la vittoria numero 107 in Coppa del Mondo per la 30enne di Vail.
Inoltre, colei che comanda la generale con 923 punti, ha strappato la 70esima vittoria in slalom in Coppa del Mondo: un vero monumento dello sci.
Al quarto posto, staccata di soli due centesimi di secondo dalla Truppe, si piazza Camille Rast, mentre Wendy Holdener, è arrivata quinta a poco meno di tre decimi dalla compagna di squadra.
Eliane Christen è giunta nona, completando così la buona gara corale delle svizzere. La ventiseienne di Uri si è così assicurata il biglietto per le Olimpiadi con il suo secondo piazzamento nella top 15 di questa stagione, dopo il nono posto a Semmering.
Anche Aline Höpli (18a) e Aline Danioth (25a) hanno guadagnato punti per la seconda volta.