Marco Odermatt preferisce la velocità. Keystone

All'ultima tappa di Coppa del mondo, gli svizzeri inseguono il resto degli sciatori nel primo allenamento di discesa a Kvitfjell. Marco Odermatt però spera che non ce ne sia un altro: ha già visto abbastanza.

Patrick Lämmle Patrick Lämmle

Hai fretta? blue News riassume per te Gli svizzeri restano lontani dai migliori nel primo allenamento di discesa alle finali di Coppa del Mondo a Kvitfjell.

Le condizioni della pista, resa molto lenta dal caldo e dal sale, fanno discutere.

Marco Odermatt propone di evitare un secondo allenamento per preservare il tracciato in vista della gara. Mostra di più

Le classifiche degli allenamenti di discesa spesso dicono poco sui reali valori in pista, visto che molti sciatori iniziano a fare sul serio solo in gara.

Non dovrebbe essere diverso nemmeno all'ultima tappa di Coppa del mondo. Per questo non c’è motivo di preoccuparsi se giovedì gli svizzeri non sono riusciti a tenere il passo dei più veloci.

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In questa stagione si sono disputate otto discese di Coppa del mondo e in sei occasioni il vincitore è stato elvetico.

Quattro successi portano la firma di Marco Odermatt, due quella di Franjo von Allmen, trionfante anche ai Giochi olimpici.

In ogni gara almeno un elvetico è salito sul podio e a fine febbraio, a Garmisch-Partenkirchen, è arrivata persino una tripletta.

Non sorprende quindi che ben sette rossocrociati si siano qualificati per la gara finale, riservata ai migliori 25 discesisti della stagione. Nel primo allenamento, al via con 24 atleti, nessuno di loro ha però particolarmente brillato.

Il migliore è Stefan Rogentin, nono a 0”73 dal miglior tempo dello sloveno Miha Hrobat. Alexis Monney (14°), Marco Odermatt (15°), Alessio Miggiano (20°), Justin Murisier (22°), Niels Hintermann (23°) e Franjo von Allmen (24°) accusano distacchi compresi tra 1”18 e 3”10.

Odermatt non vuole un secondo allenamento

Più delle prestazioni fanno discutere le condizioni della neve. Il direttore di gara Marcus Waldner ha spiegato in un video pubblicato su Instagram che, a causa delle temperature miti, la pista ha dovuto essere trattata con il sale.

Interpellato dal «Blick», Odermatt ha espresso un desiderio piuttosto chiaro: «È talmente lenta che non serve un altro allenamento. Sarebbe meglio preservare la pista per la gara».

Resta da vedere se la sua proposta verrà accolta. Il secondo allenamento è previsto per venerdì, mentre la gara si disputerà sabato.

Mentre il nidvaldese si è già assicurato il globo di cristallo, per Von Allmen — il più lento nel primo allenamento — resta comunque in gioco il secondo posto nella classifica di specialità. Per perderlo dovrebbe però andare tutto storto: il suo vantaggio sull’italiano Giovanni Franzoni, terzo, è di 81 punti.