A nove giorni dalla discesa olimpica, il sogno di Lindsey Vonn rischia di andare in frantumi

La caduta di Lindsey Vonn a Crans-Montana 30.01.2026

A nove giorni dalla discesa libera olimpica, Lindsey Vonn cade pesantemente a Crans-Montana. Sebbene la statunitense sia riuscita a sciare fino al traguardo da sola, viene portata via in elicottero. Rischia di essere esclusa dalle Olimpiadi?

Luca Betschart

Hai fretta? blue News riassume per te La discesa libera di Crans-Montana è stata annullata dopo la discesa di sei atlete, tre delle quali son cadute e si sono ferite. Lindsey Vonn è tra queste.

La leader della Coppa del Mondo di discesa libera è rimasta distesa nelle reti di protezione per diversi minuti. Ha raggiunto il traguardo sui suoi sci, ma solo con dolore.

La discesa libera olimpica è già in programma tra nove giorni. Mostra di più

La prova generale della discesa libera olimpica femminile è fallita.

Il tempo a Crans-Montana non ha giocato a favore, rendendo la vita difficile alle prime sei sciatrici e imponendo la cancellazione della gara.

Tre di loro sono cadute e sono finite nelle reti di protezione.

Dopo Nina Ortlieb e Marte Monsen, anche Lindsey Vonn, che ha già vinto due gare in questa disciplina in stagione, è partita col pettorale numero 6. La 41enne è caduta nella stessa curva della Ortlieb ed è rimasta nelle reti di protezione per diversi minuti.

Sebbene la leader della classifica di discesa sia riuscita a rialzarsi e a sciare da sola fino al traguardo, sembra che stia lottando contro il dolore.

Si è fermata ripetutamente e si è tenuta il ginocchio sinistro. È poi scomparsa poi nella tenda del pronto soccorso nella zona del traguardo e infine trasportata via in elicottero.

Lindsey Vonn lotta contro le lacrime nella zona di arrivo a Crans-Montana. Foto: Keystone

Svindal fornisce i primi aggiornamenti

«Il fisioterapista ha fatto alcuni esami. È stato abbastanza positivo. Ma ci sono alcune cose di cui non siamo sicuri. Allora è meglio fare un esame accurato in ospedale. Dato che ha già dolore, bisogna sapere di cosa si tratta», ha dichiarato l'allenatore Aksel Lund Svindal, che ha fornito un primo aggiornamento su SRF.

Il ginocchio sinistro è interessato. «Potrebbe essere peggio. Ma è meglio sapere esattamente di cosa si tratta».

Il norvegese aggiunge: «Oggi non è stata una grande giornata. Il 50% è finito in rete. Non piace a nessuno così vicino alle Olimpiadi».

Perché ora inizia la grande tremarella per la favorita all'oro e la sua squadra. La discesa olimpica e quindi il grande sogno di questa atleta eccezionale è già in programma domenica 8 febbraio a Cortina.