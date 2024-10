Marcel Hirscher KEY

Le speculazioni sulla partecipazione di Marcel Hirscher alla prima gara della stagione di Coppa del Mondo sono finite.

Il 35enne ha annunciato tramite la sua marca di sci, la van Deer, che sarà al via domenica del gigante di Sölden. L’otto volte vincitore del globo di cristallo, che si era ritirato nel 2019, non sarà in gara per l’Austria ma per i Paesi Bassi, nazione della mamma.

