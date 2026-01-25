  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Coppa del mondo di sci A Spindleruv Mlyn Shiffrin davanti a tutte, Rast seconda. Delusione per Holdener

Swisstxt

25.1.2026 - 13:24

Seconda
Seconda

Dopo il quarto posto in gigante, Camille Rast ha subito ritrovato il podio a Spindleruv Mlyn chiudendo al secondo posto la gara di slalom grazie a un'eccellente seconda manche.

SwissTXT

25.01.2026, 13:24

25.01.2026, 14:41

Coppa del Mondo di sci 2025/2026

Pronti, partenza via! La stagione della Coppa del Mondo di sci è partita! blue News vi informa su tutto ciò che accade in pista e fuori: tutte le gare, i risultati e notizie sulle stelle dello sci. Con noi rimanete sempre aggiornati.

Keystone

A vincere è stata ovviamente Mikaela Shiffrin, risultata la più veloce anche nel pomeriggio e chiudendo con 1"67 di vantaggio sull'elvetica.

Il successo numero 108 in carriera le è valso pure la nona coppetta di specialità tra i paletti stretti con 2 gare d’anticipo.

Delusione invece per Wendy Holdener: seconda la mattina, la svittese non è apparsa così aggressiva nel pomeriggio e ha perso tre posizioni.

I più letti

È nato l'amore ad alta quota per il vincitore di Kitzbühel e l'asso del fondo
Arrampicata da brividi: metro dopo metro, Alex Honnold conquista il Taipei 101
Beat Feuz: «Quell'incidente è stata la prova che avevo commesso un errore»
Odermatt: «Non ho avuto grandi sensazioni». Von Allmen: «Mi ha seccato molto»
Tragedia di Crans-Montana, Meloni: «Serve una squadra investigativa comune»

Altre notizie

Coppa del mondo di sci. Loïc Meillard secondo solo a Manuel Feller nello slalom di Kitzbuehel

Coppa del mondo di sciLoïc Meillard secondo solo a Manuel Feller nello slalom di Kitzbuehel

Sci di fondo. La lucernese Nadine Faehndrich nella top 10 a Goms

Sci di fondoLa lucernese Nadine Faehndrich nella top 10 a Goms

La più lunga del mondo. Incidente mortale durante la discesa popolare con gli sci di Mürren

La più lunga del mondoIncidente mortale durante la discesa popolare con gli sci di Mürren