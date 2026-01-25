Dopo il quarto posto in gigante, Camille Rast ha subito ritrovato il podio a Spindleruv Mlyn chiudendo al secondo posto la gara di slalom grazie a un'eccellente seconda manche.
A vincere è stata ovviamente Mikaela Shiffrin, risultata la più veloce anche nel pomeriggio e chiudendo con 1"67 di vantaggio sull'elvetica.
Il successo numero 108 in carriera le è valso pure la nona coppetta di specialità tra i paletti stretti con 2 gare d’anticipo.
Delusione invece per Wendy Holdener: seconda la mattina, la svittese non è apparsa così aggressiva nel pomeriggio e ha perso tre posizioni.