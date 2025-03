A Sun Valley Gut-Behrami da leggenda: è la regina assoluta del super-G!

Lara Gut-Behrami si prende la coppetta di specialità. Keystone

Lara Gut-Behrami ha scritto la storia dello sci a Sun Valley, conquistando con autorità la sua sesta coppa di super-G. Nessuno, né tra le donne né tra gli uomini, aveva mai fatto meglio.

Una straordinaria Lara Gut-Behrami ha dominato il super G delle finali di Sun Valley, aggiudicandosi per la sesta volta la coppa di specialità: un traguardo mai raggiunto prima né tra le donne né tra gli uomini.

La ticinese ha messo in pista una prestazione ricca di determinazione e coraggio, mantenendo un'elevata velocità anche nei tratti più complessi e rifilando distacchi importanti a tutte le avversarie, inclusa Federica Brignone (+1"33).

L'atleta azzurra, che precedeva l'elvetica di cinque punti in classifica, ha chiuso terza, dietro alla ritrovata Lindsey Vonn (+1"29), tornata sul podio dopo oltre 2'500 giorni.

Male le altre svizzere

Deludente invece la prestazione delle altre svizzere: Corinne Suter ha chiuso al 15esimo posto con un ritardo di 2"86, seguita da Joana Hählen (+3"12) e Michelle Gisin (+3"25), mentre Malorie Blanc non ha terminato la prova.

«Sono riuscita a fare quello che volevo»

Felice e soddisfatta, Lara Gut-Behrami si gode la 47a vittoria in carriera. «Sono riuscita a fare quello che volevo. Era un tracciato da leggere, non c'era da inventarsi nulla. Ci voleva la serenità sugli sci che ho cercato per tutta la stagione e che ho ritrovato qua», ha commentato a fine gara.

«Quando le gare sono importanti è fondamentale non irrigidirsi, altrimenti è impossibile far correre lo sci».

«Sono riuscita a far pace con tutto quello che mi sono tirata dietro in questa stagione e per questo devo ringraziare chi mi sta vicino», ha concluso la ticinese.