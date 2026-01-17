Nicol Delago KEYSTONE

Nicol Delago è a un passo dalla sua prima vittoria in Coppa del Mondo dopo 30 atlete. L'azzurra è attualmente prima nella discesa libera di Tarvisio. Corinne Suter è la sciatrice svizzera meglio piazzata, al 15° posto.

bfi

Dopo 15 anni di assenza, la discesa libera femminile di Tarvisio è tornata nel calendario di Coppa del Mondo.

Nicol Delago, la più veloce nell'allenamento di venerdì, ha realizzato una discesa magistrale con il pettorale numero 3, vincendo in casa.

Secondo posto per la tedesca Kira Weidle-Winkelmann, mentre l'attuale leader della disciplina, Lindsey Vonn, seconda nella discesa di Tarvisio sia nel 2009 che nel 2011, è arrivata terza.

La statunitense è così salita nuovamente sul podio nella disciplina regina e ha consolidato il proprio primato nella classifica di specialità, che conduce ora con 144 punti di vantaggio su Emma Aicher (5a).

Giornata deludente per le svizzere

La migliore della nazionale svizzera di sci è Corinne Suter, che attualmente si è piazzata al 15° posto. Janine Schmitt, è attualmente al 21° posto, a poco meno di tre secondi dalla Delago.