Slalom A Wengen è festa norvegese. McGrath imprendibile, Meillard quarto, gara incredibile di Iten

bfi

18.1.2026

Atle Lie McGrath, vincitore di giornata
Atle Lie McGrath, vincitore di giornata
KEYSTONE

Loïc Meillard manca di poco il podio nello slalom di Wengen, classificandosi quarto. Atle Lie McGrath vince davanti a Lucas Pinheiro Braathen e Henrik Kristoffersen. Matthias Iten regala una grande sorpresa classificandosi al sesto posto.

Igor Sertori

18.01.2026, 14:08

18.01.2026, 14:15

Hai fretta? blue News riassume per te

  • A Wengen trionfano i norvegesi: primo Atle Lie McGrath, secondo Lucas Pinheiro Braathen - norvegese che corre per il Brasile - e terzo Henrik Kristoffersen.
  • Loic Meillard, secondo nella prima manche, ha mancato il podio di quasi mezzo secondo. 
  • Grande gara dell'esordiente Matthias Iten, che ha terminato al 6 posto, dopo aver concluso la prima gara in 23esima posizione.
Mostra di più

Atle Lie McGrath vince lo slalom di Wengen davanti a Lucas Pinheiro Braathen e Henrik Kristoffersen.

Loïc Meillard retrocede di due posizioni nella gara decisiva e si classifica quarto, mancando il podio per 49 centesimi. 

Il vallesano, visibilmente frustrato - secondo dopo la prima manche - ha detto alla RSI poche amare parole: «Ho sbagliato tutto, non ho fatto nulla di buono. Così non si arriva davanti a tutti».

Coppa del Mondo di sci 2025/2026

Pronti, partenza via! La stagione della Coppa del Mondo di sci è partita! blue News vi informa su tutto ciò che accade in pista e fuori: tutte le gare, i risultati e notizie sulle stelle dello sci. Con noi rimanete sempre aggiornati.

Keystone

Prestazione maiuscola di Matthias Iten: il 26enne aveva finito la prima manche al 23esimo posto, poi, nelle seconda, ha messo insieme una seconda gara eccezionale, recuperando ben 17 posizioni e strappando così il probabile pass per le Olimpiadi.

«Sono molto orgoglioso. È stata la mia prima gara qui. Il pubblico mi ha spinto», ha detto alla RSI.

Daniel Yule, terzo svizzero di giornata, 18esimo, sempre ai microfoni della RSI ha ammesso di aver commesso troppi errori, frutto di una «mancanza di fiducia».

