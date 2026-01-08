  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

L'intervista Sci alpino ad Adelboden: una storia di 70 anni di immensa passione, fra alti e bassi

Gregoire Galley

8.1.2026

Fred Rubi (nella foto con la moglie nel 1954) ha gestito le gare di sci di Adelboden per quasi 40 anni.
Fred Rubi (nella foto con la moglie nel 1954) ha gestito le gare di sci di Adelboden per quasi 40 anni.
ats

Da 70 anni Adelboden ospita la Coppa del Mondo di sci alpino. Il direttore di gara Christian Haueter parla del passato e del futuro di questi eventi nell'Oberland bernese. Intervista.

Gregoire Galley

08.01.2026, 17:56

Christian Haueter, come è nata l'idea di organizzare una gara di Coppa del Mondo di sci alpino ad Adelboden nel 1956?

Fred Rubi (1926-1997) ha svolto un ruolo fondamentale in questo processo. Dottore in scienze politiche, era anche un talentuoso sciatore di Wengen. Nel 1954 subì un infortunio che lo costrinse a terminare la sua carriera.

Nello stesso periodo, divenne direttore del turismo di Adelboden. Forte della sua esperienza nel campo dello sci e ispirato dal successo delle gare del Lauberhorn, già organizzare da diversi anni, decise di creare un evento simile ad Adelboden, che si concretizzò nel 1956 con il lancio delle gare internazionali di sci.

Rubi ha quindi ideato e diretto le gare di sci di Adelboden per quasi 40 anni, fino al suo ritiro nel 1994.

All'epoca, quali erano le principali sfide che l'organizzazione doveva affrontare?

Leggendo i libri di storia, è chiaro che le sfide erano più o meno le stesse di oggi, in particolare per quanto riguarda le condizioni meteorologiche. Alcuni anni erano caratterizzati da forti nevicate, altri dalla pioggia.

A volte c'erano giorni di vento e giorni di sole. È la natura degli eventi all'aperto. Come comitato organizzatore, il compito è sempre stato quello di sfruttare al meglio ogni situazione e trovare le soluzioni migliori.

«La meteo non è un problema in sé»

Christian Haueter

Direttore di gara di Adelboden

Ha qualche aneddoto da condividere sui 70 anni di storia di queste gare?

È una domanda difficile. Ogni edizione ha scritto la sua storia, con i suoi alti e bassi.

Quali sono oggi le maggiori difficoltà nell'organizzazione di una gara di Coppa del Mondo?

Le stesse di 70 anni fa: la meteo. Tuttavia, non è una difficoltà in sé: è una cosa normale, e noi ci adattiamo in base alle condizioni.

Con il riscaldamento globale, cosa riserva il futuro a questi eventi? Pensa che ci saranno ancora tra 70 anni?

Settant'anni sono tanti. Chi avrebbe potuto immaginare nel 1956 che oggi avremmo ancora organizzato gare di sci sul Chuenisbärgli? E chi avrebbe potuto immaginare lo sviluppo di questo sport?

Come organizzatori, guardiamo già avanti di dieci anni, convinti che nel 2036 le gare di sci si svolgeranno ancora ad Adelboden.

I più letti

Un sopravvissuto a una grave ustione racconta: «Gli obiettivi di vita non scompaiono»
Chi è davvero l'uomo dietro a «Le Constellation»?
«Molti impresari di pompe funebri consigliano ai genitori di non guardare nella bara»
Ecco cosa è cambiato per i conducenti svizzeri a partire dal 1° gennaio 2026
Nessun controllo a «Le Constellation» negli ultimi 5 anni. I proprietari verranno interrogati venerdì a Sion

Altre notizie

Calcio-mercato. Il Lugano presta Duville-Parsemain al Caen

Calcio-mercatoIl Lugano presta Duville-Parsemain al Caen

Ritorno imminente?. «Nove mesi tosti», ma Brignone non esclude il ritorno in gara prima delle Olimpiadi

Ritorno imminente?«Nove mesi tosti», ma Brignone non esclude il ritorno in gara prima delle Olimpiadi

Fondo. Giacomel vince per Bakken

FondoGiacomel vince per Bakken

Tennis. L'ATP riduce i tornei obbligatori

TennisL'ATP riduce i tornei obbligatori

Con una dedica speciale. «Dovrebbe essere qui»: il dolore di Giacomel dopo la morte del collega e amico Bakken

Con una dedica speciale«Dovrebbe essere qui»: il dolore di Giacomel dopo la morte del collega e amico Bakken

Calcio. Il Napoli frena, l'Inter no

CalcioIl Napoli frena, l'Inter no

Video

Espanyol – Barcelona 0-2

Espanyol – Barcelona 0-2

LALIGA | 18ème journée | Saison 25/26

03.01.2026

Espanyol – Barcelona 0-2

Espanyol – Barcelona 0-2

LALIGA | 18ème journée | Saison 25/26

03.01.2026

Real Madrid – Betis 5-1

Real Madrid – Betis 5-1

LALIGA | 18ème journée | Saison 25/26

04.01.2026

Real Sociedad – Atlético 1-1

Real Sociedad – Atlético 1-1

LALIGA | 18ème journée | Saison 25/26

04.01.2026

Espanyol – Barcelona 0-2

Espanyol – Barcelona 0-2

Espanyol – Barcelona 0-2

Espanyol – Barcelona 0-2

Real Madrid – Betis 5-1

Real Madrid – Betis 5-1

Real Sociedad – Atlético 1-1

Real Sociedad – Atlético 1-1

Più video