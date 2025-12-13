  1. Clienti privati
Tripletta in Val d'Isère Odermatt: «Dopo l'errore non pensavo di arrivare sul podio»

Swisstxt

13.12.2025 - 16:19

Podio tutto elvetico
Podio tutto elvetico
KEY

Una tripletta Gigante ed emozionante quella della Val d'Isère.

SwissTXT

13.12.2025, 16:19

13.12.2025, 17:34

Luca Aerni, secondo, ne è testimone: «Arrivare al traguardo e vedere tutta la squadra con cui lavoro da 10 anni festeggiare è troppo bello».

«Questo è il risultato del lavoro fatto nelle due settimane con la squadra. La seconda manche sembrava disegnata per me, un tracciato tecnico dove bisognava sciare in modo tranquillo», ha dichiarato il vincitore Loic Meillard.

Sul gradino più basso è giunto un comunque soddisfatto Marco Odermatt: «Non avrei mai pensato, dopo l'errore che ho commesso, di arrivare sul podio».

Sci. Tripletta svizzera nel gigante di Val d'Isère

SciTripletta svizzera nel gigante di Val d'Isère

