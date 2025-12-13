Podio tutto elvetico KEY

Una tripletta Gigante ed emozionante quella della Val d'Isère.

SwissTXT Swisstxt

Luca Aerni, secondo, ne è testimone: «Arrivare al traguardo e vedere tutta la squadra con cui lavoro da 10 anni festeggiare è troppo bello».

«Questo è il risultato del lavoro fatto nelle due settimane con la squadra. La seconda manche sembrava disegnata per me, un tracciato tecnico dove bisognava sciare in modo tranquillo», ha dichiarato il vincitore Loic Meillard.

Sul gradino più basso è giunto un comunque soddisfatto Marco Odermatt: «Non avrei mai pensato, dopo l'errore che ho commesso, di arrivare sul podio».