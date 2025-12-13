A St. Moritz Aicher nega il bis a Lindsey Vonn

Per 24 centesimi non è arrivata la seconda vittoria consecutiva di Lindsey Vonn in discesa a St. Moritz, ma la 41enne statunitense è comunque salita per la 140a volta sul podio, finendo battuta, in un duello generazionale, dalla 22enne Emma Aicher.
Scattata subito dopo l’americana, la tedesca è stata costante in tutti i settori del tracciato, chiudendo in 1'30"50, ovvero con un tempo di quasi un secondo più alto rispetto a quanto fatto ieri da Vonn.
Il terzo posto è stato occupato da Sofia Goggia (+0"29). Undicesima a 1"13, Jasmine Flury è stata la miglior svizzera.