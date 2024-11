Si è aperto sotto la tuta KEY

Da questa stagione l'airbag, la protezione per la schiena usata fin qui solo in maniera volontaria dagli sciatori, sarà obbligatorio per tutti gli atleti impegnati in discesa e super G.

Swisstxt

La Federazione internazionale di sci ha definitivamente approvato questa modifica regolamentare che da tempo era data in arrivo. «Per la FIS la salute degli atleti è prioritaria e non negoziabile», ha sottolineato il segretario generale Michel Vion. Eccezioni possono essere concesse solo nel caso in cui l'airbag non si adatti al fisico di un atleta, limitandone movimenti e sicurezza.

Swisstxt