  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

«Una nuova avventura» Altra svolta in vista per Lindsey Vonn? Possibile cambio di sport in estate

Sandro Zappella

30.10.2025

Lindsey Vonn passerà dallo sci al rodeo roping?
Lindsey Vonn passerà dallo sci al rodeo roping?
Instagram

Lindsey Vonn passerà dagli sci al lazo? L'americana sorprende con piani insoliti per il periodo successivo alle Olimpiadi del 2026.

Sandro Zappella

30.10.2025, 06:01

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Lindsey Vonn guarda alle Olimpiadi invernali del 2026 a Milano e dice di essere già in ottima forma.
  • Dopo i Giochi, la 41enne sta pensando di cambiare sport e dedicarsi al rodeo roping, che ha già provato l'estate scorsa.
  • Vonn si è allenata con il sei volte campione del mondo Cody Ohl e vede nel lazo la sua prossima grande avventura.
Mostra di più

Solo la scorsa stagione Lindsey Vonn ha fatto il suo sensazionale ritorno in Coppa del Mondo. L'americana, oggi 41enne, è rientrata dopo un'assenza di quasi sei anni ed è subito parsa competitiva.

A Sun Valley, la specialista della velocità ha conquistato il secondo posto in super-G e il suo primo podio in Coppa del Mondo dal marzo 2018.

Coppa del Mondo di sci 2025/2026

Pronti, partenza via! La stagione della Coppa del Mondo di sci è partita! blue News vi informa su tutto ciò che accade in pista e fuori: tutte le gare, i risultati e notizie sulle stelle dello sci. Con noi rimanete sempre aggiornati.

Keystone

L'apice del suo ritorno deve ancora arrivare, con le Olimpiadi invernali di Milano: «Il mio obiettivo non è solo quello di entrare in squadra. Sono nella forma migliore della mia vita», ha dichiarato l'americana al programma televisivo statunitense «Today», aggiungendo di sentirsi davvero bene.

Ma la star dello sci non si limita a parlare del suo sport attuale, sta già guardando al futuro. E per molti è una sorpresa.

Vonn ha annunciato che dopo le Olimpiadi cambierà sport: «Ora sono nella mia momento cowgirl», dice ridendo, e aggiunge: «Ho iniziato a fare rodeo roping in estate. Dopo Cortina penso che il rodeo potrebbe essere la mia prossima grande avventura».

La scorsa estate, la statunitense aveva postato un video di se stessa mentre faceva rodeo roping e aveva commentato: «Qualcuno ha imparato a fare rop!».

Aveva deciso di provare una nuova abilità in cui i suoi amici erano molto bravi.

Per farlo, si è recata dal sei volte campione del mondo Cody Ohl e si è esercitata su un toro di plastica, il che ha reso tutto più semplice, ha scritto l'atleta all'epoca, aggiungendo: «Forse la prossima estate, quando avrò molto tempo, approfondirò l'argomento?».

Per non perdersi nulla. Il calendario completo della Coppa del Mondo di sci 2025/26

Per non perdersi nullaIl calendario completo della Coppa del Mondo di sci 2025/26

Fino ad allora, però, Lindsey Vonn darà prova delle sue abilità sugli sci. A St. Moritz disputerà le sue prime gare della stagione. Nei Grigioni dal 12 al 14 dicembre si svolgeranno due discese e un super-G.

I più letti

Dove è meglio vivere se scoppia il caos mondiale? In Svizzera
WhatsApp vuole limitare il numero di certi messaggi inviati, ecco perché
Ecco perché alcuni scaffali di cioccolato della Migros sono ancora vuoti
Si filma al «festival della cacca» in India: «Terribile», fioccano critiche a non finire
Vanessa Incontrada annuncia a sorpresa le nozze: «Mi sono innamorata di nuovo»

Altre notizie

Dopo l'esonero di Tudor. La Juventus ha scelto il suo nuovo mister: si tratta di Spalletti

Dopo l'esonero di TudorLa Juventus ha scelto il suo nuovo mister: si tratta di Spalletti

Calcio. Liverpool battuto dal Crystal Palace ed eliminato dalla Coppa di Lega

CalcioLiverpool battuto dal Crystal Palace ed eliminato dalla Coppa di Lega

Swiss League. Prima vittoria degli Snakes al 15mo tentativo

Swiss LeaguePrima vittoria degli Snakes al 15mo tentativo

Super League. Dopo il clamoroso tonfo contro il Losanna, il Basilea torna alla vittoria contro lo Zurigo

Super LeagueDopo il clamoroso tonfo contro il Losanna, il Basilea torna alla vittoria contro lo Zurigo

National League. Il Davos cade anche a Losanna

National LeagueIl Davos cade anche a Losanna

Serie A. La Juventus scaccia la crisi  tornando alla vittoria

Serie ALa Juventus scaccia la crisi  tornando alla vittoria

Video

Lausanne-Sport – Servette 1:3

Lausanne-Sport – Servette 1:3

Super League | 11° turno | stagione 25/26

29.10.2025

Basilea – Zurigo 2:0

Basilea – Zurigo 2:0

Super League | 11° turno | stagione 25/26

29.10.2025

Thun – Winterthur 3:0

Thun – Winterthur 3:0

Super League | 11° turno | stagione 25/26

28.10.2025

Sion – San Gallo 3:2

Sion – San Gallo 3:2

Super League | 11° turno | stagione 25/26

28.10.2025

Lausanne-Sport – Servette 1:3

Lausanne-Sport – Servette 1:3

Basilea – Zurigo 2:0

Basilea – Zurigo 2:0

Thun – Winterthur 3:0

Thun – Winterthur 3:0

Sion – San Gallo 3:2

Sion – San Gallo 3:2

Più video