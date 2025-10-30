Lindsey Vonn passerà dallo sci al rodeo roping? Instagram

Lindsey Vonn passerà dagli sci al lazo? L'americana sorprende con piani insoliti per il periodo successivo alle Olimpiadi del 2026.

Sandro Zappella Sandro Zappella

Hai fretta? blue News riassume per te Lindsey Vonn guarda alle Olimpiadi invernali del 2026 a Milano e dice di essere già in ottima forma.

Dopo i Giochi, la 41enne sta pensando di cambiare sport e dedicarsi al rodeo roping, che ha già provato l'estate scorsa.

Vonn si è allenata con il sei volte campione del mondo Cody Ohl e vede nel lazo la sua prossima grande avventura. Mostra di più

Solo la scorsa stagione Lindsey Vonn ha fatto il suo sensazionale ritorno in Coppa del Mondo. L'americana, oggi 41enne, è rientrata dopo un'assenza di quasi sei anni ed è subito parsa competitiva.

A Sun Valley, la specialista della velocità ha conquistato il secondo posto in super-G e il suo primo podio in Coppa del Mondo dal marzo 2018.

L'apice del suo ritorno deve ancora arrivare, con le Olimpiadi invernali di Milano: «Il mio obiettivo non è solo quello di entrare in squadra. Sono nella forma migliore della mia vita», ha dichiarato l'americana al programma televisivo statunitense «Today», aggiungendo di sentirsi davvero bene.

Ma la star dello sci non si limita a parlare del suo sport attuale, sta già guardando al futuro. E per molti è una sorpresa.

Vonn ha annunciato che dopo le Olimpiadi cambierà sport: «Ora sono nella mia momento cowgirl», dice ridendo, e aggiunge: «Ho iniziato a fare rodeo roping in estate. Dopo Cortina penso che il rodeo potrebbe essere la mia prossima grande avventura».

La scorsa estate, la statunitense aveva postato un video di se stessa mentre faceva rodeo roping e aveva commentato: «Qualcuno ha imparato a fare rop!».

Aveva deciso di provare una nuova abilità in cui i suoi amici erano molto bravi.

Per farlo, si è recata dal sei volte campione del mondo Cody Ohl e si è esercitata su un toro di plastica, il che ha reso tutto più semplice, ha scritto l'atleta all'epoca, aggiungendo: «Forse la prossima estate, quando avrò molto tempo, approfondirò l'argomento?».

Fino ad allora, però, Lindsey Vonn darà prova delle sue abilità sugli sci. A St. Moritz disputerà le sue prime gare della stagione. Nei Grigioni dal 12 al 14 dicembre si svolgeranno due discese e un super-G.