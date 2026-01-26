  1. Clienti privati
Milano Cortina 2026 Ecco chi degli atleti rossocrociati parteciperà alle Olimpiadi

Swisstxt

26.1.2026 - 11:59

Tra i 175 atleti presenti spiccherà l'assenza di Simon Ammann (foto d'archivio).
Tra i 175 atleti presenti spiccherà l'assenza di Simon Ammann (foto d'archivio).
Keystone

Swiss Olympic ha reso noti gli ultimi selezionati che comporranno la delegazione rossocrociata agli imminenti Giochi olimpici di Milano Cortina 2026.

,

SwissTXT, Alessia Moneghini

26.01.2026, 11:59

26.01.2026, 12:33

Tra i 175 atleti presenti spiccherà l'assenza di Simon Ammann, che non parteciperà quindi alla settima Olimpiade della sua carriera.

Poche sorprese invece per quanto riguarda le altre selezioni, con Marco Odermatt e Camille Rast a guidare la folta delegazione dello sci alpino.

Ecco il team rossocrociato maschile per lo sci alpino

  • Marco Odermatt
  • Franjo von Allmen
  • Alexis Monney
  • Niels Hintermann
  • Stefan Rogentin
  • Loic Meillard
  • Thomas Tumler
  • Luca Aerni
  • Tanguy Nef
  • Mathias Iten
  • Daniel Yule
Mostra di più

Ecco il team rossocrociato femminile per lo sci alpino

  • Malorie Blanc
  • Janine Schmitt
  • Corinne Suter
  • Jasmine Flury
  • Delia Durrer
  • Camille Rast
  • Wendy Holdener
  • Sue Piller
  • Vanessa Kasper
  • Eliane Christen
  • Mélanie Meillard
Mostra di più

Saranno invece al via pure Fanny Smith, Alex Fiva e Ryan Regez per lo skicross, così come Nadine Fähndrich, Anja Weber e Valerio Grond per lo sci di fondo.

La lista completa di tutti gli atleti e atlete elvetiche convocati per i Giochi è consultabile sul sito ufficiale di Swiss Olympic.

