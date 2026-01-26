Tra i 175 atleti presenti spiccherà l'assenza di Simon Ammann (foto d'archivio). Keystone

Swiss Olympic ha reso noti gli ultimi selezionati che comporranno la delegazione rossocrociata agli imminenti Giochi olimpici di Milano Cortina 2026.

Tra i 175 atleti presenti spiccherà l'assenza di Simon Ammann, che non parteciperà quindi alla settima Olimpiade della sua carriera.

Poche sorprese invece per quanto riguarda le altre selezioni, con Marco Odermatt e Camille Rast a guidare la folta delegazione dello sci alpino.

Ecco il team rossocrociato maschile per lo sci alpino Marco Odermatt

Franjo von Allmen

Alexis Monney

Niels Hintermann

Stefan Rogentin

Loic Meillard

Thomas Tumler

Luca Aerni

Tanguy Nef

Mathias Iten

Daniel Yule

Ecco il team rossocrociato femminile per lo sci alpino Malorie Blanc

Janine Schmitt

Corinne Suter

Jasmine Flury

Delia Durrer

Camille Rast

Wendy Holdener

Sue Piller

Vanessa Kasper

Eliane Christen

Mélanie Meillard

Saranno invece al via pure Fanny Smith, Alex Fiva e Ryan Regez per lo skicross, così come Nadine Fähndrich, Anja Weber e Valerio Grond per lo sci di fondo.

La lista completa di tutti gli atleti e atlete elvetiche convocati per i Giochi è consultabile sul sito ufficiale di Swiss Olympic.