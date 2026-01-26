Swiss Olympic ha reso noti gli ultimi selezionati che comporranno la delegazione rossocrociata agli imminenti Giochi olimpici di Milano Cortina 2026.
Tra i 175 atleti presenti spiccherà l'assenza di Simon Ammann, che non parteciperà quindi alla settima Olimpiade della sua carriera.
Poche sorprese invece per quanto riguarda le altre selezioni, con Marco Odermatt e Camille Rast a guidare la folta delegazione dello sci alpino.
Ecco il team rossocrociato maschile per lo sci alpino
- Marco Odermatt
- Franjo von Allmen
- Alexis Monney
- Niels Hintermann
- Stefan Rogentin
- Loic Meillard
- Thomas Tumler
- Luca Aerni
- Tanguy Nef
- Mathias Iten
- Daniel Yule
Ecco il team rossocrociato femminile per lo sci alpino
- Malorie Blanc
- Janine Schmitt
- Corinne Suter
- Jasmine Flury
- Delia Durrer
- Camille Rast
- Wendy Holdener
- Sue Piller
- Vanessa Kasper
- Eliane Christen
- Mélanie Meillard
Saranno invece al via pure Fanny Smith, Alex Fiva e Ryan Regez per lo skicross, così come Nadine Fähndrich, Anja Weber e Valerio Grond per lo sci di fondo.
La lista completa di tutti gli atleti e atlete elvetiche convocati per i Giochi è consultabile sul sito ufficiale di Swiss Olympic.