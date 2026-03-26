Amore sugli sci: ecco le coppie del circo bianco tra piste e vita privata

Aleksander Aamodt Kilde e Mikaela Shiffrin sono la coppia più famosa della Coppa del Mondo di sci, ma sicuramente non l'unica. IMAGO/Eibner

Da Michelle Gisin e Loïc Meillard fino alla coppia glamour Shiffrin-Kilde: la Coppa del Mondo di sci non racconta solo risultati sportivi, ma anche storie d’amore. Queste 15 coppie mostrano quanto vita privata e alto livello sportivo possano intrecciarsi.

Sandro Zappella Sandro Zappella

Hai fretta? blue News riassume per te Nella Coppa del Mondo di sci ci sono numerose coppie di celebrità, tra cui Mikaela Shiffrin e Aleksander Aamodt Kilde, che hanno una relazione dal 2021 e sono fidanzati dal 2024.

Oltre ai successi sportivi, molte star dello sci festeggiano anche traguardi privati come matrimoni e figli, tra cui Michelle Gisin e Loïc Meillard.

Anche ex grandi come Marlies Schild e Benni Raich o Hanni Wenzel e Harti Weirather dimostrano che molte storie d'amore nel circo bianco durano anni o decenni. Mostra di più

Loïc Meillard e Zoé Chastan

Loïc Meillard ha conquistato un set completo di medaglie ai Giochi olimpici di Milano-Cortina. Ma la gioia più grande del 2026 deve ancora arrivare: la sua compagna di lunga data, Zoé Chastan, responsabile della comunicazione per lo sci alpino presso Swiss-Ski, è incinta. Il bambino nascerà nell’estate del 2026.

La relazione con la responsabile media non è mai stata complicata dalle circostanze, aveva rivelato Meillard nel novembre 2024 a «Sportpanorama» della SRF: «Non è mai stato un problema in squadra - ed era importante per entrambi: quando siamo in viaggio per lavoro, è lavoro. E poi c’è una vita privata separata».

Chastan ha inoltre una propria stanza durante le trasferte, mentre Meillard condivide la camera con un compagno di squadra: «È tutto completamente separato».

Michelle Gisin e Luca de Aliprandini

Michelle Gisin (due volte campionessa olimpica) e Luca De Aliprandini (medaglia d'argento ai Mondiali 2021 in slalom gigante) sono una coppia da 12 anni e nel novembre 2025 si sono trasferiti nella loro nuova casa a Engelberg. Il prossimo passo è previsto per giugno di quest'anno: il matrimonio.

Mikaela Shiffrin e Alexander Aamodt Kilde

È la coppia glamour della Coppa del Mondo di sci: lei è la sciatrice più vincente della storia, lui ha conquistato, tra gli altri risultati, la Coppa del Mondo generale nel 2020. Mikaela Shiffrin e Alexander Aamodt Kilde stanno insieme ufficialmente dal 2021 e si sono fidanzati nell’aprile 2024.

Dopo il grave incidente di Kilde a Wengen nel gennaio 2024, i due hanno condiviso più volte anche i momenti difficili vissuti insieme fino al ritorno in pista del norvegese.

Franziska Gritsch e Florian Stengg

La sciatrice austriaca Franziska Gritsch ha lasciato l'Associazione sciistica austriaca nel dicembre 2023. Il motivo è stata la relazione con Florian Stengg, all'epoca co-allenatore della squadra femminile dell’ÖSV.

Poiché questa «costellazione privata» all’interno del team generava sempre più tensioni, Gritsch e Stengg hanno deciso di intraprendere una strada indipendente. Da allora gareggiano come squadra privata.

Anna Swenn-Larsson e Matthias Rönngren

Anna Swenn-Larsson ha conquistato il bronzo nello slalom ai Giochi olimpici del 2026. Nella vita privata, la svedese è legata al connazionale Matthias Rönngren. Insieme alla squadra svedese ha vinto l’argento ai Mondiali 2021, mentre oggi è soprattutto attivo in Coppa Europa.

Marie-Michèle Gagnon e Travis Ganong

Marie-Michèle Gagnon (2 vittorie in Coppa del Mondo) e Travis Ganong (2 vittorie in Coppa del Mondo e un argento mondiale) sono una coppia dal 2008. Si sono fidanzati nel settembre 2021, si sono ritirati insieme dalle competizioni nel marzo 2023 e si sono sposati nel 2024.

Peccato che Gagnon non abbia scelto il doppio cognome: Marie-Michèle Gagnon-Ganong avrebbe avuto un certo fascino. Il figlio Felix è nato il 16 luglio 2025.

Vincent Kriechmayr e Michaela Heider

Vincent Kriechmayr, due volte campione del mondo nel 2021, ha sposato Michaela Heider nel giugno 2024. Anche la stiriana è stata una sciatrice professionista e ha gareggiato in Coppa del Mondo fino al ritiro, avvenuto nel 2024.

Tessa Worley e Julien Lizeroux

Le ex stelle francesi Tessa Worley (ritiratasi nel 2023) e Julien Lizeroux (ritiratosi nel 2021) hanno conquistato insieme il titolo mondiale a squadre nel 2017. In totale, la coppia ha raccolto nove medaglie ai Mondiali. Nel febbraio 2024 sono diventati genitori di un figlio.

Marlies Schild e Benni Raich

La coppia simbolo dello sci austriaco degli anni 2000: Benjamin Raich (14 medaglie nei grandi eventi) e Marlies Schild (11) non hanno condiviso solo i successi, ma anche una relazione iniziata nel 2004. Si sono sposati nell'aprile 2015 e oggi hanno tre figli.

Nicole Hosp e Roland Schönegger

Una delle principali rivali di Marlies Schild era la connazionale Nicole Hosp. Nella stagione 2006/07 le due si contesero la Coppa del Mondo, vinta poi da Hosp.

A complicare il tutto, la relazione tra Hosp e Roland Schönegger, skiman di Schild. Schönegger fu successivamente assegnato a Marcel Hirscher, ma la relazione con Hosp è proseguita: i due sono tuttora una coppia.

Monika Dumermuth e Stephan Mooser

Situazione simile per lo skiman Stephan Mooser, responsabile degli sci di Martina Schild ma legato sentimentalmente a Monika Dumermuth. Alla vigilia della discesa olimpica di Torino 2006, Dumermuth e Schild si contesero l'ultimo posto disponibile. «Da un lato volevo preparare al meglio gli sci di Martina, dall'altro ero innamorato di Monika», raccontò Mooser.

Alla fine, Schild conquistò l'argento olimpico. La relazione tra Mooser e Dumermuth dura ancora oggi, da oltre 26 anni.

Manuela Mölgg e Werner Heel

I due atleti altoatesini Manuela Mölgg e Werner Heel fanno coppia dal 2009, nonostante un inizio complicato. Nel 2021 è nato il figlio Ben, seguito nel 2025 dal fratello Max. Insieme gestiscono anche un residence nei pressi di Bolzano.

Stephanie Venier e Christian Walder

Stephanie Venier, oro in super-G ai Mondiali di Saalbach 2025, ha concluso la carriera al termine della stagione. Poco dopo è emerso il motivo: nel settembre 2025 ha sposato il compagno Christian Walder (un podio in Coppa del Mondo) e a dicembre è nato il loro figlio.

Maria Pietilä-Holmner e Hans Olsson

Maria Pietilä-Holmner e Hans Olsson hanno conquistato insieme il bronzo a squadre ai Mondiali 2011. In totale contano otto medaglie iridate e sono una coppia dal 2004. Hanno due figli, nati nel 2023 e nel 2024.

Hanni Wenzel e Harti Weirahter

L'austriaco Harti Weirather (campione del mondo di discesa nel 1982) e la liechtensteinese Hanni Wenzel (13 medaglie nei grandi eventi) si sono sposati nel 1986. La loro figlia Tina Weirather, nata nel 1989, è diventata a sua volta una sciatrice di successo.