A Beaver Creek Anche la prima discesa della stagione è di Marco Odermatt

Swisstxt

4.12.2025 - 20:19

Marco Odermatt
KEY

Già vincitore del primo gigante a Sölden e del primo super G a Copper Mountain, Marco Odermatt è andato a conquistare pure la prima discesa della stagione a Beaver Creek, ottenendo così il terzo successo in 4 gare disputate.

04.12.2025, 20:19

04.12.2025, 20:24

Con questo trionfo il nidvaldese raggiunge Lara Gut-Behrami a quota 48 vittorie in Coppa del Mondo.

Ora davanti nella classifica dei rossocrociati più vincenti della storia resta solamente Vreni Schneider (55).

Swiss-Ski ha potuto sorridere anche per la top ten raggiunta pure da Franjo von Allmen (4o), Stefan Rogentin (8o) e Alexis Monney (9o).

Il ritratto di Marco Odermatt

17.11.2025

