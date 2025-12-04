Già vincitore del primo gigante a Sölden e del primo super G a Copper Mountain, Marco Odermatt è andato a conquistare pure la prima discesa della stagione a Beaver Creek, ottenendo così il terzo successo in 4 gare disputate.
Con questo trionfo il nidvaldese raggiunge Lara Gut-Behrami a quota 48 vittorie in Coppa del Mondo.
Ora davanti nella classifica dei rossocrociati più vincenti della storia resta solamente Vreni Schneider (55).
Swiss-Ski ha potuto sorridere anche per la top ten raggiunta pure da Franjo von Allmen (4o), Stefan Rogentin (8o) e Alexis Monney (9o).