Paura per lo svizzero Arnaud Boisset, che si fa vivo dal letto dell'ospedale: «Ho bisogno di riposo»

Arnaud Boisset tiene una maschera respiratoria sul viso sulla slitta di soccorso. KEYSTONE

Una grave caduta dello sciatore svizzero Arnaud Boisset oscura la doppia vittoria elvetica a Beaver Creek. Ha subito una commozione cerebrale.

Tobias Benz

Hai fretta? blue News riassume per te Justin Murisier e Marco Odermatt festeggiano la doppia vittoria nella prima discesa libera della stagione.

Il tutto è stato oscurato da un grave incidente che ha coinvolto il vallesano Arnaud Boisset.

Dopo circa 20 minuti di assistenza a bordo pista, Boisset è stato portato a valle con una slitta di soccorso e visitato in ospedale.

L'elvetico ha riportato una commozione cerebrale e contusioni al volto e alla spalla. Mostra di più

Gli sciatori alpini svizzeri iniziano la stagione della velocità con una doppia vittoria. Justin Murisier vince la discesa libera di Coppa del Mondo a Beaver Creek davanti a Marco Odermatt.

La gara è stata interrotta per un po' dopo 26 concorrenti a causa di una pesante caduta nelle reti di protezione dello sciatore elveticoArnaud Boisset.

Il ventiseienne vallesano ha perso l'equilibrio dopo un salto nella sezione finale e ha battuto violentemente la nuca sulla pista ghiacciata. Ad alta velocità, si è poi schiantato contro le reti di sicurezza senza frenare e si è fermato. Dopo circa 20 minuti di cure a bordo pista, Boisset è stato portato a valle con una slitta di soccorso.

Come comunicato da Swiss-Ski sul posto, Boisset era di nuovo cosciente e reattivo quando è stato portato in ospedale. Secondo l'allenatore Thomas Stauffer, il 26enne vallesano non ha riportato lesioni gravi.

«Sto bene in queste circostanze»

Ora è chiaro: Boisset ha riportato una commozione cerebrale e contusioni al volto e alla spalla nella caduta a Beaver Creek. Il 26enne si recherà in Svizzera per ulteriori accertamenti, come annunciato da Swiss-Ski venerdì in tarda serata.

Nel frattempo, il giovane ha condiviso una foto su Instagram. È sdraiato nel suo letto d'ospedale, con i pollici rivolti verso l'alto. «Viste le circostanze sto bene. Ho solo bisogno di un po' di riposo».

Arnaud Boisset viene ricoverato in ospedale dopo l'incidente di Beaver Creek. screenshot/instagram@arnouille8