  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Coppa del Mondo di sci Atle Lie McGrath vince lo slalom di Kranjska Gora per un solo centesimo

Swisstxt

8.3.2026 - 13:49

McGrath
McGrath
KEY

Dopo la delusione olimpica, Atle Lie McGrath ha subito fatto la voce grossa in Coppa del Mondo, andando ad imporsi nello slalom di Kranjska Gora. Il norvegese è riuscito a vincere per un solo centesimo rifilato a Henrik Kristoffersen.

SwissTXT

08.03.2026, 13:49

08.03.2026, 13:51

Con questo successo, McGrath è ora salito a quota 552 punti nella classifica di specialità, ovvero 41 in più di Lucas Pinheiro Braathen, oggi terzo ad appena 0"04 dal norvegese, e 77 rispetto a Clément Noël (6o a +0"12).

Ha invece dovuto accontentarsi della decima piazza Tanguy Nef, che ha accusato un ritardo di 0"50 da leader.

I più letti

Per la maggioranza dei Cantoni 200 franchi non bastano, bocciata l'iniziativa SSR
I risultati delle quattro votazioni federali a colpo d'occhio
Odermatt dopo la vittoria di Braathen: «Era la peggiore delle ipotesi»
Le cartine con i risultati delle votazioni federali nei Cantoni e nei Comuni
Ecco secondo l'esperto militare cosa c’è davvero dietro la guerra di Trump contro l’Iran

Altre notizie

Milano Cortina 2026. Seconda medaglia elvetica alle paralimpiadi, bronzo per lo snowboarder Fahrni

Milano Cortina 2026Seconda medaglia elvetica alle paralimpiadi, bronzo per lo snowboarder Fahrni

Super G in Val di Fassa. Malorie Blanc fuori dal podio, ma per lei la miglior prestazione post-olimpica

Super G in Val di FassaMalorie Blanc fuori dal podio, ma per lei la miglior prestazione post-olimpica

42km da Maloja a S-Chanf. Due svizzeri sul podio della 56a edizione della Maratona engadinese

42km da Maloja a S-ChanfDue svizzeri sul podio della 56a edizione della Maratona engadinese