Dopo la delusione olimpica, Atle Lie McGrath ha subito fatto la voce grossa in Coppa del Mondo, andando ad imporsi nello slalom di Kranjska Gora. Il norvegese è riuscito a vincere per un solo centesimo rifilato a Henrik Kristoffersen.
Con questo successo, McGrath è ora salito a quota 552 punti nella classifica di specialità, ovvero 41 in più di Lucas Pinheiro Braathen, oggi terzo ad appena 0"04 dal norvegese, e 77 rispetto a Clément Noël (6o a +0"12).
Ha invece dovuto accontentarsi della decima piazza Tanguy Nef, che ha accusato un ritardo di 0"50 da leader.