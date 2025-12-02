  1. Clienti privati
Ecco in quali discipline Atleti russi e bielorussi ammessi alle Olimpiadi di Milano-Cortina

Swisstxt

2.12.2025 - 14:17

Olimpiadi
Olimpiadi
Reuters

Ci potranno essere anche russi e bielorussi, come atleti neutrali secondo il regolamento del CIO, nelle gare di sci alpino, sci nordico, freestyle e snowboard alle Olimpiadi di Milano Cortina.

SwissTXT

02.12.2025, 14:17

02.12.2025, 14:18

Il TAS ha accolto parzialmente il ricorso delle due Federazioni di sci, presentato insieme a 17 sportivi e alla Federazione paralimpica russa, contro la decisione della FIS di negare agli atleti dei due paesi la partecipazione alle gare di qualificazione.

La decisione odierna avrà un impatto soprattutto sulle prove di fondo, dove nel 2022 a Pechino i russi hanno conquistato quasi un terzo delle medaglie.

