Super-G di Wengen Von Allmen: «Avrei potuto anche uscire, o peggio...»

Patrick Lämmle

16.1.2026

Lo svizzero Franjo von Allmen sfreccia sull apisza durante un super-G di Coppa del Mondo di sci alpino a Wengen, Svizzera, venerdì 16 gennaio 2026. (AP Photo/Gabriele Facciotti)
KEYSTONE

Il vincitore dello scorso anno, Franjo von Allmen, ha vissuto un momento di grande spavento nel super-G di Wengen. Nonostante l'errore che gli è costato tempo prezioso, il 24enne è riuscito comunque a salire sul podio.

Patrick Lämmle

16.01.2026, 15:01

16.01.2026, 15:14

«A dire il vero, ho sciato di emme», ha ammesso Franjo von Allmen in un'intervista nella zona d'arrivo. Quando il 24enne si è presentato ai microfoni della «SRF», erano già 15 i corridori giunti al traguardo.

Poco prima, il bernese aveva scosso più volte la testa, segno di una soddisfazione tutt'altro che piena. Senza l'errore che gli è costato tempo, infatti, sarebbe stato possibile puntare a qualcosa di più di un terzo posto.

«Sì, ho fatto un errore inutile. Avrei dovuto sapere che serviva pazienza. Se non si riesce a mantenere la linea, diventa difficile tenere il ritmo», ha analizzato il 24enne. «Sono queste piccole cose che alla fine fanno la differenza».

Super-G. Franzoni fa festa a Wengen, rossocrociati con un pizzico di rimpianto

Super-GFranzoni fa festa a Wengen, rossocrociati con un pizzico di rimpianto

Von Allmen è però consapevole che non tutto è andato male. «Sono comunque super felice. Avrei potuto essere eliminato - o peggio».

Al termine della gara il nativo di Boltigen si è classificato terzo dietro l'italiano Giovanni Franzoni e l'austriaco Stefan Babinsky.

Altre voci delle svizzere

Coppa del Mondo di sci 2025/2026

Pronti, partenza via! La stagione della Coppa del Mondo di sci è partita! blue News vi informa su tutto ciò che accade in pista e fuori: tutte le gare, i risultati e notizie sulle stelle dello sci. Con noi rimanete sempre aggiornati.

Keystone

Marco Odermatt sa di non aver ottenuto il massimo dalla Brüggli-S, ma è comunque soddisfatto del quarto posto finale: «È stata una gara solida. In termini di velocità di base e senza errori avrei potuto finire davanti, senza piccoli errori sarebbe stato sufficiente per il podio. Ma va bene così».

Alexis Monney era invece deluso: «È davvero uno schifo. Devo analizzare la mia performance e capire cosa ho sbagliato. Le sensazioni non erano ottime, ma non erano nemmeno così male». 2,3 secondi di ritardo dal più veloce sono sufficienti per il 19esimo posto finale.

