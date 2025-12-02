  1. Clienti privati
Biathlon Baserga finisce settima a Oestersund

Swisstxt

2.12.2025 - 17:10

Amy Baserga
Amy Baserga
KEY

La prima gara singolare della CdM di biathlon ha visto Amy Baserga ottenere uno splendido settimo posto nella 15km individuale.

SwissTXT

02.12.2025, 17:10

02.12.2025, 17:17

L’elvetica, che ha mancato solo due bersagli nelle quattro sessioni al poligono, ha chiuso a 47"5 dal primo posto e a 39"1 dal podio. Ad imporsi a Oestersund è stata l’italiana Dorothea Wierer, alla prima vittoria dal 12 marzo 2023 (quando s’impose nella medesima località) e che ha preceduto di soli 3 decimi la sorprendente finnica Sonja Leinamo (3a la francese Camille Bened). Nessun’altra rossocrociata è riuscita a entrare nelle migliori trenta.

