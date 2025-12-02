Amy Baserga KEY

La prima gara singolare della CdM di biathlon ha visto Amy Baserga ottenere uno splendido settimo posto nella 15km individuale.

SwissTXT Swisstxt

L’elvetica, che ha mancato solo due bersagli nelle quattro sessioni al poligono, ha chiuso a 47"5 dal primo posto e a 39"1 dal podio. Ad imporsi a Oestersund è stata l’italiana Dorothea Wierer, alla prima vittoria dal 12 marzo 2023 (quando s’impose nella medesima località) e che ha preceduto di soli 3 decimi la sorprendente finnica Sonja Leinamo (3a la francese Camille Bened). Nessun’altra rossocrociata è riuscita a entrare nelle migliori trenta.