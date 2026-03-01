Si è conclusa con la discesa di sabato a Garmisch-Partenkirchen dopo 22 anni in Coppa del Mondo la carriera di Romed Baumann.
Coppa del Mondo di sci 2025/2026
Il 40enne austriaco, dal 2019 in gara per la Germania, ha disputato 387 gare in Coppa del Mondo e detiene il record di presenze nelle libere con 167 partenze.
Nel suo palmarès vanta due successi ai massimi livelli e un bronzo iridato, tutti ottenuti in supercombinata.