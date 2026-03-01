  1. Clienti privati
Sci alpino Baumann appende gli sci al chiodo

Swisstxt

1.3.2026 - 18:46

Romed Baumann
Romed Baumann
KEYSTONE

Si è conclusa con la discesa di sabato a Garmisch-Partenkirchen dopo 22 anni in Coppa del Mondo la carriera di Romed Baumann.

SwissTXT

01.03.2026, 18:46

01.03.2026, 18:47

Coppa del Mondo di sci 2025/2026

Pronti, partenza via! La stagione della Coppa del Mondo di sci è partita! blue News vi informa su tutto ciò che accade in pista e fuori: tutte le gare, i risultati e notizie sulle stelle dello sci. Con noi rimanete sempre aggiornati.

Keystone

Il 40enne austriaco, dal 2019 in gara per la Germania, ha disputato 387 gare in Coppa del Mondo e detiene il record di presenze nelle libere con 167 partenze.

Nel suo palmarès vanta due successi ai massimi livelli e un bronzo iridato, tutti ottenuti in supercombinata.

