La più lunga del mondo Incidente mortale durante la discesa popolare con gli sci di Mürren

SDA

24.1.2026 - 20:45

Durante la tradizionale «Volksabfahrt» (discesa popolare sciistica) a Mürren, nell’Oberland bernese, un partecipante di 69 anni è morto poco prima del traguardo. La causa è di natura medica, hanno indicato gli organizzatori e la polizia. La gara – la più lunga discesa popolare del mondo, la «Gara di sci internazionale Inferno», è stata interrotta.

Un'immagine di un corridore nel 2009.
Un'immagine di un corridore nel 2009.
KEYSTONE

Keystone-SDA

24.01.2026, 20:45

24.01.2026, 21:11

A seguito del «tragico incidente medico con esito fatale», il comitato organizzatore ha deciso di comune accordo con la direzione di gara di sospendere la competizione di discesa, si legge in una nota.

L'uomo è crollato a circa 100 metri dal traguardo, ha dichiarato il presidente del comitato organizzatore Christoph Egger a Keystone-ATS. Non c'è stato intervento di terzi, ha indicato la polizia in una nota.

Un medico di pronto intervento, arrivato in elicottero entro quattro minuti, ha solo potuto constatare il decesso del malcapitato.

I festeggiamenti serali nel Centro sportivo alpino di Mürren, nel comune di Lauterbrunnen, si svolgeranno in forma adattata. Secondo Egger, quest'anno hanno partecipato alla gara sciistica 1850 persone.

La tradizionale discesa popolare più lunga del mondo misura 9,5 chilometri. Nel 2026 l'evento si è tenuto per la 82a volta.

