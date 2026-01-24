Beat Feuz: «Quell'incidente è stata la prova che avevo commesso un errore»

Beat Feuz ha parlato delle gare di Kitzbühel, dove ha conquistato la Streif per tre volte. KEYSTONE

Beat Feuz ha vinto tre gare di discesa libera a Kitzbühel. Il bernese è stato il mentore di Marco Odermatt e ora segue lo sci sulla «SRF» come consulente. L'intervista.

Keystone-SDA ATS

Nove anni fa a Kitzbühel era il boss. Stava dominando alla grande quando, nella Traverse, ti sei lasciato sfuggire la sua prima vittoria sulla Streif a causa di un errore. Cosa le passava per la testa mentre correva verso la rete?

Non molto. Cerchi solo di rimediare per non finirci dentro. Ma quando capisci che tutto è perduto, provi ad andarci nel modo che faccia meno male possibile.

Lei se l'è cavata senza gravi lesioni. Questo incidente ha continuato a condizionarla negli anni successivi, alla partenza?

No. Questo incidente mi è servito soprattutto come prova del fatto che avevo commesso una sciocchezza. Volevo dominare la gara, non accontentarmi di una buona prestazione, ma schiacciare la concorrenza. Ma farlo sulla Streif è un errore.

Quattro anni dopo, dopo quattro secondi posti, ha finalmente conquistato il suo primo Camoscio d'Oro (primo posto a Kitzbühel ndr.). Perché ci è voluto così tanto tempo per riuscire a esprimere tutto il suo potenziale sulla Streif?

Ho espresso il mio potenziale già nelle prime quattro occasioni, ma c'era sempre qualcuno più veloce di me. Il secondo posto del 2018 mi ha dato particolarmente fastidio, quando Thomas Dressen mi ha battuto sul traguardo. Lui aveva il sole, io no. Su queste cose ci si passa sopra, ma in quel momento non mi sembrava giusto.

Coppa del Mondo di sci 2025/2026 Pronti, partenza via! La stagione della Coppa del Mondo di sci è partita! blue News vi informa su tutto ciò che accade in pista e fuori: tutte le gare, i risultati e notizie sulle stelle dello sci. Con noi rimanete sempre aggiornati. Keystone

Spesso è arrivato a Kitzbühel da favorito, ma non è riuscito a vincere per molto tempo. Come ha affrontato la cosa?

Naturalmente si vuole vincere a Kitzbühel, soprattutto quando si è già trionfato altrove. Ma sulla Streif tutto deve allinearsi alla perfezione.

Cosa distingue Kitzbühel da altre piste di Coppa del Mondo come Wengen o Bormio? Perché è così difficile vincere lì?

Prima di tutto c'è il mito. È la gara più importante, quella con la maggiore copertura mediatica: i tantissimi spettatori, le feste ovunque, l'atmosfera, la gente e le celebrità dappertutto. E poi c'è la pista stessa. I primi 30 secondi sono tra i più difficili dell'intero circuito, così come gli ultimi 20.

«Marco sa cosa ci vuole per essere performante su ogni pista» Beat Feuz su Marco Odermatt

Marco Odermatt sembra tagliato per la Streif. Come lei, domina la discesa libera. Perché non ha ancora vinto a Kitzbühel?

Perché non ha mai avuto il 100% degli elementi perfettamente allineati.

Nel 2023 Odi ha spinto troppo nello Steilhang. Nel 2024, Cyprien Sarrazin ha corso più rischi. L'anno scorso ha vinto il super-G il venerdì e ha ammesso di non essere abbastanza fresco il sabato.

So per esperienza che il venerdì a Kitzbühel è una giornata lunga. Dopo una vittoria, la concentrazione e la tensione possono calare. Anche Marco ne risente.

Chi può insidiare Odermatt sulla Streif?

Franjo von Allmen ha dimostrato a Wengen di essere veloce quasi quanto Odi, se non commette errori. Il bernese è solo un po' meno costante. Vedo anche Vincent Kriechmayr. E poi ci sono altri corridori svizzeri come Alexis Monney o Stefan Rogentin, che potrebbero essere più veloci. Ma perché ciò accada, dovranno avere una giornata davvero buona.

Odermatt è già arrivato due volte secondo nella discesa libera di Kitzbühel. Nel 2022 l'ha battuto. Si ricorda cosa le aveva detto?

Calendario di Coppa del Mondo Questa stagione sono in programma oltre 80 gare fino alla fine di marzo 2026. Ecco una panoramica del calendario completo delle gare di sci. Keystone

No. Abbiamo avuto un grande duello, con un grande vantaggio sul terzo classificato (Daniel Hemetsberger ndr.). Marco era felicissimo per me e io ho applaudito per lui. Non era scontento del secondo posto.

Lei è stato un mentore per Marco durante la sua carriera, offrendogli consigli soprattutto durante le ricognizioni. Come è nata questa collaborazione?

È successo in modo naturale. All'epoca si era unito alla squadra in cui c'ero anch'io. Si è inserito, abbiamo iniziato a parlare insieme e, a un certo punto ci siamo resi conto che questi scambi erano utili a entrambi. Così, la sera prima delle gare, abbiamo deciso di uscire dall'hotel alla stessa ora e di prendere la cabinovia insieme.

Come spiega l'ascesa fulminea di Odermatt in una disciplina in cui l'esperienza dovrebbe prevalere sul talento?

Ora ha un'enorme esperienza. E non è arrivato alla discesa vincendo alla sua seconda partenza.

Ma è progredito più velocemente degli altri.

È vero. Al primo allenamento non era ancora molto veloce. Ma al secondo, applicava già i consigli ed era molto più a suo agio. Questo ha aiutato anche me. Nonostante la mancanza di esperienza in discesa, aveva già delle buone idee. Vedeva le cose con un occhio giovane, senza pregiudizi su certe sezioni, senza conoscere ancora i suoi limiti.

Cosa caratterizza Odermatt in discesa?

Sa di essere attualmente il più veloce. E sa cosa deve fare per essere performante su ogni pista. La testa conta enormemente nel successo.

Odermatt è campione olimpico di slalom gigante, tre volte campione del mondo e quattro volte della generale. A 28 anni è ancora giovane. Quanto è importante avere obiettivi come la vittoria nella discesa libera di Kitzbühel?

Aiuta a motivarsi. Avere obiettivi del genere è fondamentale. Ti spinge, anche a metà stagione.

Che consiglio darebbe a Marco per sabato, considerando che lei ha vinto tre volte a Kitzbühel e che ha dovuto aspettare i 34 anni per conquistare il suo primo Camoscio d'Oro?

Gli direi di fare quello che sa fare. Né più né meno. Quando esprime il suo vero potenziale, pochi hanno una possibilità.