La Svizzera domina il Circo bianco. In Coppa del Mondo e anche ai Mondiali, gli sciatori di Swiss-Ski non hanno mai smesso di sorprendere. Bernhard Russi sa perché. E ce lo spiega.

Gli atleti di Swiss-Ski dominano il circo bianco da diversi anni.

Bernhard Russi avverte che non bisogna pensare che sarà sempre così.

L'ex stella dello sci alpino spiega perché la Svizzera ha oggi così tanto successo: «Sembra che siamo un'unità». Mostra di più

Bernhard Russi, lo sci svizzero è ai massimi storici?

Bernhard Russi: In base ai risultati, si potrebbe quasi dire di sì. È qualcosa di unico. Il massimo storico è forse un po' troppo. Dobbiamo anche guardare agli anni '87 con Zurbriggen e compagnia. Anche quella fu un'enorme armata. Non solo fra gli uomini, ma anche le donne.

Bisogna sempre fare attenzione quando si parla di massimi storici, dipende sempre molto dalla forza degli avversari in quel momento. E ora sembra che l'Austria sia un po' in crisi, negli ultimi due anni. Ma non bisogna pensare che sarà sempre così.

L'Austria ha sbagliato qualcosa? Per quello è in crisi?

Non è un errore, ma spesso quando si hanno atleti di alto livello come Marcel Hirscher, ad esempio, si blocca un po' la strada ai più giovani, è automatico.

Non so dove sia esattamente il problema, ma credo che non sia tanto colpa degli austriaci, sono piuttosto gli svizzeri a fare un ottimo lavoro.

Cosa ha fatto Swiss-Ski per distinguersi dalla concorrenza?

Sotto la guida di Urs Lehmann - che possiede sia le competenze sportive che quelle economiche - Swiss-Ski è riuscita a formare questa squadra e a organizzare tutto in modo adeguato.

Inoltre, tutte le regioni hanno formato un'unità. Prima c'erano il Vallese, l'Oberland bernese, i Grigioni e la Svizzera centrale. Non sempre erano dello stesso parere e non avevano la stessa tecnologia. Ma oggi sembra che siamo un'unità.

Se guardiamo di nuovo all'Austria, questo potrebbe essere un problema. Ci sono i tirolesi, i carinziani e così via. Credo che siano un po' più divisi.

La Svizzera è nota anche per la buona atmosfera di squadra...

... e chi crea l'atmosfera nel team? Bisogna fare i complimenti a Marco Odermatt. È riuscito a costruire questa squadra intorno a sé. Non solo per rendere gli altri più forti, ma anche se stesso.

È una persona con i piedi per terra, che vuole continuare a vivere con naturalezza. Ha bisogno di questo atteggiamento unitario.

Riesce a essere rilassato ma poi anche a lasciarsi andare quando c'è da festeggiare.

Credo che questo sia fondamentale. Lo sport di alto livello è molto duro, soprattutto quando si è nel settore della velocità. Ogni giorno c'è un gradiente tra incredibili sensazioni di felicità, ma anche un certo rispetto, per non dire paura.

Il rischio di infortuni è ovviamente altissimo, quindi sono necessari anche attimi più leggeri, per tirare un po' il fiato.

Qual è stato finora il momento più bello dell'inverno sciistico dal punto di vista elvetico?

I Mondiali in generale, ma per me, in modo particolare, lo è stata la discesa libera. È stato incredibile assistere a questo evento. Vedere un giovane spericolato vincere su una pista che inizialmente sembrava facile, ma che giorno dopo giorno diventava sempre più difficile. E in più, conquistare anche una medaglia di bronzo.

Ma il momento più bello è stato quando ho visto l'intera squadra in prima fila alla cerimonia di premiazione. Non è importante se fossero o meno rasati, ma il modo in cui si sono presentati come un'unità, una vera squadra.