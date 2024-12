Braathen celebra il Brasile con stivali da cowboy e bandiera, ballando la samba sul podio

Lucas Pinheiro Braathen, con una samba e la bandiera brasiliana, celebra il primo podio del Brasile in Coppa del Mondo di sci a Beaver Creek. Un traguardo storico che potrebbe aprire una nuova era per gli sport invernali nel Paese del calcio.

Hai fretta? blue News riassume per te Lucas Pinheiro Braathen è diventato il primo sciatore brasiliano a salire su un podio di Coppa del Mondo, classificandosi secondo nello slalom gigante a Beaver Creek.

Nato e cresciuto in Norvegia con madre brasiliana, l'attuale 24enne gareggiava per la Norvegia fino al suo passaggio al Brasile nel 2024.

Lo sci è poco seguito in Brasile, ma il successo e il carisma di Braathen potrebbero attirare l'attenzione del pubblico carioca. Mostra di più

Il Brasile diventa protagonista anche nello sport invernale. Domenica scorsa Lucas Pinheiro Braathen è infatti diventato il primo sciatore brasiliano a salire sul podio di una gara di Coppa del Mondo, classificandosi secondo nello slalom gigante a Beaver Creek, in Colorado.

Il 24enne ha celebrato il prestigioso traguardo in autentico stile brasiliano, e in pieno stile Pinheir, con una travolgente danza samba sul podio, avvolto nella bandiera brasiliana e indossando stivali da cowboy.

«Che momento straordinario per ballare davanti a tutti questi fan incredibili oggi. Sono entrato nel circuito per fare la differenza. Sono qui per essere me stesso e, si spera, per ispirare chi si sente un po' diverso, chi è fuori dagli schemi, a seguire il proprio percorso», ha dichiarato il giovane cresciuto in norvegia ai microfoni di «AFP».

«È un privilegio poter essere il primo a portare la bandiera brasiliana su un podio di Coppa del Mondo degli sport invernali. Sono così orgoglioso», ha aggiunto l'atleta.

Cresciuto in Norvegia con mamma brasiliana

La madre di Braathen è brasiliana e suo padre norvegese. Lo sciatore è nato a Oslo ed è cresciuto in Norvegia, nazione per la quale ha gareggiato fino allo scorso anno, quando si è ritirato bruscamente a causa di una disputa con la federazione di sci legata alla gestione degli sponsor.

A marzo, il neo sciatore verdeoro ha annunciato il suo ritorno alle gare sotto la bandiera del Brasile, una federazione che non era rappresentata nel circuito della Coppa del Mondo di sci alpino dal 2016.

Il risultato di domenica sera ha avuto poca risonanza in Brasile, forse anche perché nello stesso giorno si giocava l'ultimo turno del massimo campionato di calcio.

Per ora lo sci è poco seguito nel Paese, che fra l'altro non dispone di molte stazioni sciistiche, ma chi lo sa, grazie a eccellenti risultati e ai balli samba di Braathen, lo sci potrebbe presto conquistare il cuore di molti carioca.