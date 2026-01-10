La quinta di Odermatt a Adelboden 10.01.2026

Lucas Braathen supera il trauma subito sul Chuenisbärgli e sale sul podio dello slalom gigante di Adelboden per la prima volta nella sua carriera. Dopo la gara, il brasiliano ha trattenuto a stento le lacrime.

Luca Betschart Luca Betschart

Hai fretta? blue News riassume per te Lucas Braathen conquista un ottimo secondo posto nello slalom gigante di Adelboden e al traguardo festeggia come se fosse una vittoria.

C'è un motivo: dopo la caduta di cinque anni fa, il brasiliano ha faticato molto ad affrontare il ripido pendio del Chuenisbärgli e ha persino annullato la sua gara nel 2022 per paura.

Il trauma sembra ormai superato e Braathen lo dice chiaramente: «Come sciatore, questo è il risultato di cui sono più orgoglioso». Mostra di più

Flashback: nel gennaio 2021, Lucas Braathen si ferma all'ultima porta dello slalom gigante di Adelboden. Cade all'arrivo, si ferisce gravemente al ginocchio sinistro e deve terminare anticipatamente la sua stagione.

Un anno dopo, annulla la sua gara in slalom gigante sul Chuenisbärgli e spiega: «Avevo molta paura dell'ultimo pendio ripido. Ho pensato anche all'anno scorso».

Da allora, l'atleta che dalla scorsa stagione corre coi colori del Brasile, non è mai arrivato al traguardo nello slalom gigante di Adelboden... fino a quest'anno.

Dopo due manche molto forti, il 25enne si è inchinato al solo Odermatt e ha festeggiato il suo secondo posto come se fosse stata una vittoria.

La paura del pendio ripido

«Non si vedeva nulla. Si tremava dall'inizio alla fine. È stata una vera prova per un atleta tecnico», dice Braathen nella zona di arrivo, aggiungendo: «Come sciatore, questo è il successo di cui sono più orgoglioso. Il Chuenisbärgli è una delle sfide più grandi del nostro sport».

Poi Braathen si commuove. «È la prima volta che taglio il traguardo da quando mi sono infortunato qui anni fa. Ho provato e riprovato. Non riuscivo a superare la paura di quest'ultimo pendio ripido», dice lo sportivo, che si è specificamente preparato per lo slalom gigante nell'Oberland bernese.

«Ho fatto tanta terapia, soprattutto per questa gara. Ci sono voluti anni, ma ora sono qui sul podio. Le parole non possono descrivere quanto sono orgoglioso».

Tuttavia, anche quest'anno l'eccezionale atleta non è sopravvissuto alla Chuenisbärgli senza infortuni e si è presentato all'intervista con un dito sanguinante.

Il nativo di Oslo non sa però dove e quando si è procurato il taglio e ride: «La mia adrenalina è alle stelle in questo momento. Avrei potuto perdere un dito e non avrei sentito nulla».