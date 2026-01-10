  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Si è inchinato solo a Odermatt Braathen supera il trauma di Adelboden e sale sul podio: «Ci son voluti anni, ma ce l'ho fatta»

Luca Betschart

10.1.2026

La quinta di Odermatt a Adelboden

La quinta di Odermatt a Adelboden

10.01.2026

Lucas Braathen supera il trauma subito sul Chuenisbärgli e sale sul podio dello slalom gigante di Adelboden per la prima volta nella sua carriera. Dopo la gara, il brasiliano ha trattenuto a stento le lacrime.

Luca Betschart

10.01.2026, 20:15

10.01.2026, 20:43

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Lucas Braathen conquista un ottimo secondo posto nello slalom gigante di Adelboden e al traguardo festeggia come se fosse una vittoria.
  • C'è un motivo: dopo la caduta di cinque anni fa, il brasiliano ha faticato molto ad affrontare il ripido pendio del Chuenisbärgli e ha persino annullato la sua gara nel 2022 per paura.
  • Il trauma sembra ormai superato e Braathen lo dice chiaramente: «Come sciatore, questo è il risultato di cui sono più orgoglioso».
Mostra di più

Flashback: nel gennaio 2021, Lucas Braathen si ferma all'ultima porta dello slalom gigante di Adelboden. Cade all'arrivo, si ferisce gravemente al ginocchio sinistro e deve terminare anticipatamente la sua stagione.

Un anno dopo, annulla la sua gara in slalom gigante sul Chuenisbärgli e spiega: «Avevo molta paura dell'ultimo pendio ripido. Ho pensato anche all'anno scorso».

Il re del Chuenisbärgli. Odi: «Né un Mondiale né un'Olimpiade si avvicinano alla gara di Adelboden»

Il re del ChuenisbärgliOdi: «Né un Mondiale né un'Olimpiade si avvicinano alla gara di Adelboden»

Da allora, l'atleta che dalla scorsa stagione corre coi colori del Brasile, non è mai arrivato al traguardo nello slalom gigante di Adelboden... fino a quest'anno.

Dopo due manche molto forti, il 25enne si è inchinato al solo Odermatt e ha festeggiato il suo secondo posto come se fosse stata una vittoria.

La paura del pendio ripido

«Non si vedeva nulla. Si tremava dall'inizio alla fine. È stata una vera prova per un atleta tecnico», dice Braathen nella zona di arrivo, aggiungendo: «Come sciatore, questo è il successo di cui sono più orgoglioso. Il Chuenisbärgli è una delle sfide più grandi del nostro sport».

Trionfo record ad Adelboden. «Questa è casa mia!»: l'urlo di Odermatt al traguardo fa il giro del web

Trionfo record ad Adelboden«Questa è casa mia!»: l'urlo di Odermatt al traguardo fa il giro del web

Poi Braathen si commuove. «È la prima volta che taglio il traguardo da quando mi sono infortunato qui anni fa. Ho provato e riprovato. Non riuscivo a superare la paura di quest'ultimo pendio ripido», dice lo sportivo, che si è specificamente preparato per lo slalom gigante nell'Oberland bernese.

«Ho fatto tanta terapia, soprattutto per questa gara. Ci sono voluti anni, ma ora sono qui sul podio. Le parole non possono descrivere quanto sono orgoglioso».

Tuttavia, anche quest'anno l'eccezionale atleta non è sopravvissuto alla Chuenisbärgli senza infortuni e si è presentato all'intervista con un dito sanguinante.

Il nativo di Oslo non sa però dove e quando si è procurato il taglio e ride: «La mia adrenalina è alle stelle in questo momento. Avrei potuto perdere un dito e non avrei sentito nulla».

I più letti

A Zurigo si fermano tutti i bus a causa della forte nevicata. Swiss annulla diversi voli
«Non ce l'ho con te»: questa l'ultima frase pronunciata dalla donna uccisa a Minneapolis
Charlie Hebdo scatena polemiche per una vignetta su Crans-Montana
Blitz antidroga a Istanbul, arrestato l'attore Can Yaman
Le ispezioni di sicurezza antincendio sono a volte sospese per decenni. Ecco perché

Altre notizie

Basket. Il Massagno piega il Nyon, niente da fare per il Lugano nella trasferta di Friborgo

BasketIl Massagno piega il Nyon, niente da fare per il Lugano nella trasferta di Friborgo

Coppa d'Africa. Algeria di Petkovic eliminata ai quarti

Coppa d'AfricaAlgeria di Petkovic eliminata ai quarti

Dopo la vittoria a Zauchensee. Il padre di Lindsey Vonn: «Non è male per una donna anziana»

Dopo la vittoria a ZauchenseeIl padre di Lindsey Vonn: «Non è male per una donna anziana»

Inghilterra. Crystal Palace eliminato dalla FA Cup da una squadra di sesta divisione

InghilterraCrystal Palace eliminato dalla FA Cup da una squadra di sesta divisione

National League. I Lions ingaggiano Sundstroem

National LeagueI Lions ingaggiano Sundstroem

Snowboard. Caviezel out ai quarti a Scuol

SnowboardCaviezel out ai quarti a Scuol

Video

Espanyol – Barcelona 0-2

Espanyol – Barcelona 0-2

LALIGA | 18ème journée | Saison 25/26

03.01.2026

Real Madrid – Betis 5-1

Real Madrid – Betis 5-1

LALIGA | 18ème journée | Saison 25/26

04.01.2026

Real Sociedad – Atlético 1-1

Real Sociedad – Atlético 1-1

LALIGA | 18ème journée | Saison 25/26

04.01.2026

I gol più belli di Europa e Conference League nel 2025

I gol più belli di Europa e Conference League nel 2025

23.12.2025

Espanyol – Barcelona 0-2

Espanyol – Barcelona 0-2

Real Madrid – Betis 5-1

Real Madrid – Betis 5-1

Real Sociedad – Atlético 1-1

Real Sociedad – Atlético 1-1

I gol più belli di Europa e Conference League nel 2025

I gol più belli di Europa e Conference League nel 2025

Più video