Debacle svizzera a Levi, Braathen conquista la prima vittoria per il Brasile e scrive la storia dello sci

Lucas Pinheiro Braathen vince il primo slalom della stagione olimpica a Levi. È il suo sesto successo in Coppa del Mondo, il primo ottenuto sotto i colori della federazione brasiliana. Per gli svizzeri, invece, è una giornata da dimenticare.

«Vamos Brasil!», ha esultato Lucas Pinheiro Braathen nell’area d’arrivo, quando ha realizzato di aver trionfato. Già al comando a metà gara dopo una prima manche da sogno, il 25enne ha amministrato con intelligenza i 41 centesimi di vantaggio sul vincitore della scorsa edizione, Clément Noël, e ha regalato al Brasile – il Paese d’origine di sua madre – la prima vittoria nella storia della Coppa del Mondo di sci alpino.

Ritiratosi a sorpresa nell’autunno 2023, alla vigilia del primo gigante stagionale di Sölden, a causa di divergenze con la federazione norvegese, Braathen era tornato alle competizioni un anno fa dopo aver cambiato nazionalità sportiva.

Con 31 centesimi di distacco dal leader, il secondo posto se l'è preso proprio il francese Clément Noël. Il terzo posto invece è andato, a sorpresa, a Eduard Hallberg, che ha riportato la Finlandia sul podio per la prima volta dal 2007. Il 22enne finlandese, partito con il pettorale 29, aveva chiuso la prima manche al quinto posto e nella seconda ha guadagnato altre due posizioni. Solo un anno fa, in una situazione simile, Hallberg aveva sprecato tutto scivolando dall’8º al 24º posto.

Sconforto per gli elvetici

Tra i grandi sconfitti figurano Henrik Kristoffersen e Loïc Meillard. Il miglior slalomista della scorsa stagione e il campione del mondo hanno dovuto accontentarsi del 13º e del 14º posto. Per Kristoffersen si tratta solo della seconda gara senza podio in otto partecipazioni a Levi. Meillard, unico svizzero salito sul podio lo scorso inverno, non è mai riuscito a trovare il ritmo nelle due manche, ma è comunque risultato il migliore di una squadra elvetica in evidente difficoltà.

Per gli elvetici, infatti, è stata una giornata parecchio amara. Per la prima volta dallo slalom di Garmisch 2022, nessun atleta rossocrociato è riuscito a entrare nella top ten.

Tanguy Nef è arretrato di sette posizioni nella manche decisiva dopo un errore nel muro e ha chiuso al 21º posto, subito davanti al connazionale Daniel Yule. Il vallesano, al primo slalom dopo il passaggio di materiale da Fischer ad Atomic, si è qualificato per la seconda manche soltanto per un soffio, con il 29º tempo.

Ramon Zenhäusern (41º), Luca Aerni (53º) e Marc Rochat (54º) non sono riusciti a superare la prima manche. Matthias Iten, dopo buoni intermedi, è invece uscito e ha perso la chance di qualificarsi per la prima volta alla seconda manche riservata ai migliori 30.