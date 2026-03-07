  1. Clienti privati
Slalom gigante a Kranjska Gora Braathen vince e tiene aperta la lotta per il globo di cristallo, Meillard secondo

Swisstxt

7.3.2026 - 13:59

Loïc Meillard
Loïc Meillard
Reuters

Lucas Pinheiro Braathen tiene aperta la lotta per la Coppa di Cristallo dello slalom gigante. Il campione olimpico si aggiudica la vittoria a Kranjska Gora davanti a Loïc Meillard. Marco Odermatt chiude quinto.

Redazione blue Sport

07.03.2026, 13:59

07.03.2026, 14:18

Lucas Pinheiro Braathen si è dimostrato insuperabile oggi, sabato, proprio come aveva fatto nello slalom gigante olimpico. Come a Bormio, era già in testa dopo la prima manche e alla fine ha trionfato con oltre mezzo secondo di vantaggio su tutti i suoi avversari.

Nulla ha dunque potuto fare Loïc Meillard che si è piazzato al secondo posto (+0,54), mentre terzo è arrivato l'austriaco Stefan Brennsteiner.

Calendario di Coppa del Mondo

Questa stagione sono in programma oltre 80 gare fino alla fine di marzo 2026. Ecco una panoramica del calendario completo delle gare di sci.

Keystone

Marco Odermatt, leader della classifica di specialità, si è invece classificato solo quinto. La decisione nella lotta per la sfera di cristallo dello slalom gigante verrà quindi presa solo nella finale di Lillehammer.

L'ultimo slalom gigante è in programma tra due settimane e mezzo.

Domani, domenica, a Kranjska Gora ci sarà lo slalom. Ma anche in questo caso nella classifica generale di Coppa del Mondo, dove Odermatt punta al suo quinto titolo consecutivo, la decisione matematica non sarà ancora presa dopo la gara in Slovenia.

Il ritratto di Loïc Meillard

Il ritratto di Loïc Meillard

13.02.2025

