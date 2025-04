Federica Brignone KEY

Federica Brignone è stata vittima di una brutta caduta durante il gigante dei Campionati Italiani.

Swisstxt

Dopo aver firmato il miglior tempo della prima manche, la 34enne ha inforcato all’inizio della seconda e successivamente si è reso necessario il trasporto in elicottero in ospedale per degli accertamenti.

Dalle prime indiscrezioni, si teme per un infortunio al ginocchio o alla tibia della valdostana.