Federica Brignone sarà al via delle prossime Olimpiadi invernali in programma a Milano e Cortina in febbraio.

Ad aver dato la notizia è stato il presidente del CONI Luciano Bonfiglio, che nel presentare i portabandiera italiani ha raccontato come la valdostana, vittima di una doppia frattura rimediata in primavera, «sarà in gara con tutto il suo entusiasmo, orgoglio e determinazione».

La vincitrice dell’ultima Coppa del Mondo era tornata sugli sci per la prima volta alla fine del mese di novembre, a 237 giorni dalla rovinosa caduta che le aveva imposto un lungo stop.