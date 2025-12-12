  1. Clienti privati
Sci Federica Brignone ci sarà alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026

Swisstxt

12.12.2025 - 14:00

Federica Brignone (foto d'archivio).
Federica Brignone (foto d'archivio).
KEYSTONE

Federica Brignone sarà al via delle prossime Olimpiadi invernali in programma a Milano e Cortina in febbraio.

SwissTXT

12.12.2025, 14:00

12.12.2025, 14:05

Ad aver dato la notizia è stato il presidente del CONI Luciano Bonfiglio, che nel presentare i portabandiera italiani ha raccontato come la valdostana, vittima di una doppia frattura rimediata in primavera, «sarà in gara con tutto il suo entusiasmo, orgoglio e determinazione».

La vincitrice dell’ultima Coppa del Mondo era tornata sugli sci per la prima volta alla fine del mese di novembre, a 237 giorni dalla rovinosa caduta che le aveva imposto un lungo stop.

Brignone: «Le Olimpiadi a Cortina? Un sogno. Ma lo è di più tornare a sciare»

Brignone: «Le Olimpiadi a Cortina? Un sogno. Ma lo è di più tornare a sciare»

Brignone a soli 4 mesi dalle Olimpiadi: «Tornerò a sciare solo se riuscirò a essere competitiva, se il mio corpo tornerà quello di un'atleta».

07.10.2025

