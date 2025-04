Federica Brignone dopo la grave caduta. ATS

Federica Brignone dovrà avere pazienza. L'italiana ritiene che sarà «impossibile» per lei tornare sugli sci per altri quattro o cinque mesi dopo aver subito un grave infortunio all'inizio di aprile.

«Non so quando potrò tornare a sciare, e non lo sanno nemmeno i medici, tutto dipende da come andranno la riabilitazione e il recupero», ha detto Federica Brignone in un incontro con la stampa della Federazione Italiana Sport Invernali (Fisi) a Milano.

Sciare «prima di quattro-cinque mesi è impossibile», ha rivelato.

«Il primo passo sarà la risonanza magnetica a 45 giorni dall'operazione», ha proseguito l'atleta azzurra in videoconferenza da Torino, dove ha iniziato la riabilitazione lunedì.

La 34enne ha subito una doppia frattura tibia-fibula alla gamba sinistra nell'ultima gara dell'inverno durante i Campionati italiani.

Le Olimpiadi

Si è anche lacerata il legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro «che non è ancora stato riparato - ha spiegato - dobbiamo ancora aspettare che la tibia guarisca completamente per capire come intervenire».

La fresca vincitrice della generale di Coppa del Mondo è ora in una corsa contro il tempo per essere pronta per le Olimpiadi del 2026 a Milano Cortina (in programma dal 6 al 22 febbraio).

«I Giochi sono qui da noi, non dico che non ci penso, ma al momento sono concentrata su qualcosa di completamente diverso», ha ammesso Brignone, che nella sua carriera ha vinto tutto... tranne un titolo olimpico.

Un'altra sfida

Nonostante il grave infortunio, il primo della carriera, Brignone rimane «super positiva».

«Ovviamente preferirei allenarmi con le ragazze della squadra questa settimana, fare dei test di attrezzatura la prossima settimana, festeggiare la mia stagione e andare in vacanza», ha ammesso la sciatrice valdostana.

«Ma sono sicura che tornerò alla vita che amo, piena di sport. È un'altra sfida nella mia vita, nella mia carriera, e bisogna imparare ad accettarla», ha insistito l'azzurra cercando di vedere il bicchiere mezzo pieno anche in una situazione difficile.