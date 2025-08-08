  1. Clienti privati
Riabilitazione complicata Brignone dopo la brutta caduta: «Vedo la Federica atleta solo con il binocolo»

Luca Betschart

8.8.2025

Federica Brignone si è gravemente ferita nell'ultima gara stagionale.
Federica Brignone si è gravemente ferita nell'ultima gara stagionale.
Foto: Keystone

Dopo la brutta caduta, Federica Brignone sta lavorando sette ore al giorno per il suo rientro dopo la pausa estiva. Ma il suo ritorno allo sci è ancora lontano e questo sta mettendo a dura prova la pazienza dell'italiana.





Hai fretta? blue News riassume per te

  • Federica Brignone ha subito un grave infortunio alla fine della scorsa stagione sciistica dopo una caduta ai Campionati Italiani e da allora sta lavorando per il suo ritorno.
  • Brignone investe sette ore al giorno durante la pausa estiva e dice: «Con un infortunio del genere si può stare fuori gioco per un anno. Io sono riuscita a tornare a correre dopo soli tre mesi».
  • Tuttavia, il suo ritorno allo sci è ancora lontano, il che sta mettendo a dura prova la pazienza della 37 volte vincitrice della Coppa del Mondo.
Federica Brignone ha subito un grave infortunio all'inizio di aprile. In una caduta ai Campionati italiani, ha riportato una frattura comminuta del piatto tibiale, una frattura della testa del perone e danni ai legamenti esterni e crociati.

Da allora, il ritorno dell'italiana è stato difficile. Pochi giorni fa ha dovuto sottoporsi a un'atroscopia per migliorare la gamma di movimenti del ginocchio. L'intervento è andato secondo i piani. «Ora sto bene», assicura in un'intervista a «NeveItalia».

«Non ho potuto godere l'estate»

Ma ci sono momenti difficili alle spalle del 37 volte vincitore della Coppa del Mondo. Negli ultimi mesi Brignone ha lavorato sette ore al giorno. «Con un infortunio del genere si può stare fuori gioco per un anno. Io sono riuscita a tornare a correre dopo soli tre mesi», dice.

Eppure la 35enne è chiara: «Il punto fondamentale è che vedo Federica atleta solo con il binocolo». La prova della pazienza la sta logorando: «Mi sto stancando di non poter fare nulla. Non sono riuscita a godermi l'estate, è dura».

Resta da vedere quando Brignone tornerà in Coppa del Mondo. Il fratello e allenatore Davide non si azzarda a fare una previsione. «Nessuno può dare una data per il suo ritorno allo sci, nemmeno il fisioterapista», dice a proposito della riabilitazione della sorella.

«Ma lei sta facendo del suo meglio e so che tornerà il prima possibile».

