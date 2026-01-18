Federica Brignone sta per fare il suo ritorno in Coppa del Mondo.
La 35enne italiana è iscritta allo slalom gigante di Plan de Corones di martedì, ma secondo l'Associazione Italiana Sci deciderà a breve termine se la campionessa parteciperà o meno alla gara.
Questo aumenta ulteriormente le possibilità che la dominatrice della scorsa stagione partecipi alle Olimpiadi.
La Brignone, ricordiamo, ha subito una doppia frattura di tibia e perone ai Campionati italiani di inizio aprile. Si è anche lacerata il legamento crociato.
Prima di allora, era stata la grande protagonista della scorsa stagione, conquistando la generale di Coppa del Mondo generale, dieci gare stagionali, oltre che aver messo le mani anche sulla coppetta di slalom gigante.