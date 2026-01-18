  1. Clienti privati
A 10 mesi dal brutto incidente Federica Brignone è nella lista di partenza del gigante di Plan de Corones. Cosa significa?

SDA

18.1.2026 - 14:44

La tabella di marcia di Federica Brignone è giusta per il suo ritorno ai Giochi Olimpici dieci mesi dopo la rottura di tibia e perone e la lacerazione del legamento crociato
Keystone

Federica Brignone sta per fare il suo ritorno in Coppa del Mondo.

Keystone-SDA

18.01.2026, 18:16

La 35enne italiana è iscritta allo slalom gigante di Plan de Corones di martedì, ma secondo l'Associazione Italiana Sci deciderà a breve termine se la campionessa parteciperà o meno alla gara.

Questo aumenta ulteriormente le possibilità che la dominatrice della scorsa stagione partecipi alle Olimpiadi.

Ritorno imminente?. «Nove mesi tosti», ma Brignone non esclude il ritorno in gara prima delle Olimpiadi

Ritorno imminente?«Nove mesi tosti», ma Brignone non esclude il ritorno in gara prima delle Olimpiadi

La Brignone, ricordiamo, ha subito una doppia frattura di tibia e perone ai Campionati italiani di inizio aprile. Si è anche lacerata il legamento crociato.

Prima di allora, era stata la grande protagonista della scorsa stagione, conquistando la generale di Coppa del Mondo generale, dieci gare stagionali, oltre che aver messo le mani anche sulla coppetta di slalom gigante.

