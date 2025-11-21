  1. Clienti privati
Ecco cos'è successo Brutta caduta in allenamento per Lara Gut-Behrami, carriera finita?

21.11.2025 - 09:53

KEY

La carriera di Lara Gut-Behrami potrebbe essere finita!

Come riporta il «Blick», la 34enne è stata vittima di una brutta caduta durante un allenamento a Copper Mountain, negli Stati Uniti, e secondo le prime informazioni avrebbe riportato una commozione cerebrale.

Si parla però anche della rottura del legamento crociato e di danni al menisco di un ginocchio.

Un infortunio grave che, se venisse confermato, non darebbe il tempo alla ticinese di tornare alle competizioni in quella che è la sua ultima stagione.

Stop a una stagione partita bene

L'infortunio e le sue possibili conseguenze fanno davvero male, perché la vincitrice della Coppa del Mondo del 2015-16 e del 2023-24 aveva lanciato al meglio la stagione.

Ricordiamo che il 25 ottobre, nel gigante inaugurale di Soelden, era infatti giunta terza, conquistando il podio numero 101 in carriera ed eguagliando il record svizzero stabilito da Vreni Schneider negli anni '90.

Non è la prima volta, purtroppo, che la ticinese si fa male al ginocchio sinistro. Durante i CM di St. Moritz del 2017 si era infatti strappata il crociato anteriore e lesionata il menisco.

Il ritratto di Lara Gut-Behrami

13.02.2025

