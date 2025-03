Niente da fare per Camille Rast. Keystone

Camille Rast non è riuscita a ottenere la coppetta di slalom nella finale di stagione, terminando al 14esimo posto e lasciando il trofeo a Zrinka Ljutic, mentre Mikaela Shiffrin celebrava la sua 101esima vittoria in carriera.

Nell'ultima competizione di slalom della stagione, Camille Rast non è riuscita a replicare il sorpasso di Lara Gut-Behrami su Federica Brignone in super-G, terminando in 14esima posizione e vedendo sfumare il sogno di vincere la coppetta di specialità.

Già dalle prime battute, Rast ha mostrato difficoltà fisiche, e nonostante un leggero miglioramento nella seconda manche, non è stata sufficiente per minacciare le prime posizioni, lasciando così la coppetta nelle mani di Zrinka Ljutic, che si è difesa terminando decima.

Shiffrin fa 101, le altre svizzere nelle Top 10

Intanto, Mikaela Shiffrin ha dominato l'evento, segnando la sua 101esima vittoria in carriera, con un netto distacco sulle inseguitrici Lena Dürr e Andreja Slokar.

Le svizzere Wendy Holdener e Mélanie Meillard, nonostante fossero candidate al podio, hanno concluso rispettivamente in quarta e settima posizione, mancando l'obiettivo.