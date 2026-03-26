In fatto di premi in denaro Rast si lascia alle spalle Meillard e von Allmen - Odermatt resta intoccabile

Marco Odermatt festeggia la vittoria della Coppa del Mondo generale. Keystone

La stagione sciistica è finita e le vacanze sono alle porte. Un'occhiata ai montepremi vinti mostra chi può permettersi la business class e gli hotel di lusso e chi, probabilmente, dovrà accontentarsi di un viaggio in economy.

Patrick Lämmle Patrick Lämmle

Dal punto di vista svizzero, quest'inverno c'è stato molto di cui rallegrarsi. Gli sciatori ci hanno viziato con innumerevoli podi.

Nella classifica per nazioni Swiss Ski ha ancora una volta spazzato via i rivali austriaci. La Svizzera ha totalizzato 9'110 punti, seguita dai nostri vicini dell'est con 8'404 punti e dall'Italia con 6'680 punti.

Il miglior sciatore della stagione è ancora una volta Marco Odermatt, mentre Camille Rast sale sul podio della classifica generale femminile dietro a Mikaela Shiffrin ed Emma Aicher.

Questo si riflette anche nella classifica FIS dei premi in denaro? I primi due non hanno rivali, nemmeno per ciò che riguarda il conto in banca.

I primi 10 atleti in premi in denaro (importi in euro) Marco Odermatt: 741'254

Lucas Pinheiro Braathen: 359'264

Loïc Meillard: 317'325

Atle Lie McGrath: 306'019

Franjo von Allmen: 278'922

Giovanni Franzoni: 254'525

Vincent Kriechmayr: 247'205

Dominik Paris: 221'440

Timon Haugan: 218'043

Henrik Kristoffersen: 217'778 Mostra di più

Le prime 10 atlete in premi in denaro (importi in euro) Mikaela Shiffrin: 615'167

Emma Aicher: 387'265

Julia Scheib: 340'942

Camille Rast: 320'101

Sofia Goggia: 295'602

Alice Robinson: 283'962

Laura Pirovano: 236'179

Lindsey Vonn: 213'014

Paula Moltzan: 197'669

Sara Hector: 174'077 Mostra di più

Elenco dei premi in denaro di tutti gli svizzeri/e Marco Odermatt: 741'254

Camille Rast: 320'101

Loïc Meillard: 317'325

Franjo von Allmen: 278'922

Corinne Suter: 137'992

Wendy Holdener: 120'271

Alexis Monney: 98'737

Malorie Blanc: 91'406

Stefan Rogentin: 83'286

Tanguy Nef: 50'214

Luca Aerni: 39'257

Niels Hintermann: 26'305

Alessio Miggiano: 21'815

Daniel Yule: 21'294

Justin Murisier: 20'575

Eliane Christen: 17'576

Janine Schmitt: 17'402

Thomas Tumler: 16'615

Vanessa Kasper: 14'755

Melanie Meillard: 14'376

Lara Gut-Behrami: 13'968

Marco Kohler: 13'131

Sue Piller: 12'687

Jasmine Flury: 12'602

Matthias Iten: 11'465

Lars Rösti: 10'361

Stefanie Grob: 10'127

Joana Hählen: 9'081

Jasmina Suter: 7'042

Delia Durrer: 6'549

Ramon Zenhäusern: 5'529

Anuk Brändli: 4'307

Priska Ming-Nufer: 4'307

Daria Allenbach: 3'433

Livio Hiltbrand: 3'026

Aline Höpli: 2'910

Aline Danioth: 2'852

Arnaud Boisset: 2'095

Simone Wild: 1'922

Lenz Hächler: 1'455

Nicole Good: 1'339

Jasmin Mathis: 1'193

Marc Rochat: 1'164

Fadri Janutin: 1'164 Mostra di più

Non è solo il premio in denaro a riempire le casse

Naturalmente, i premi in denaro non sono l'unica fonte di reddito. Il fatto che nessuno debba più comprare «una lavatrice normale», ma possa optare per la «lavatrice di Marco Odermatt», non è solo un valore aggiunto senza precedenti per i clienti, ma fa anche entrare denaro sul conto dello sciatore.

Non è nemmeno un caso che gli sciatori abbiano sempre con sé uno sci durante le interviste, con il marchio ben visibile e che gli stessi siano sempre così assetati.

Camille Rast viene quasi trascurata a causa di tutti gli sponsor. Schermata: SRF

Se hai un toro sul casco, non devi comunque preoccuparti, perché ti mette le ali sul conto in banca, questo è certo.

Franjo von Allmen è un volto pubblicitario felice. Keystone

Per molti è difficile digerire che i pezzi più grossi di questa torta pubblicitaria finiscano nelle pance già piene di chi ha conquistato più punti - e dunque premi - durante la stagione. Ma nello sport è così: chi vince prende tutto...