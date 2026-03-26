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Ecco chi ha guadagnato di più In fatto di premi in denaro Rast si lascia alle spalle Meillard e von Allmen - Odermatt resta intoccabile

Patrick Lämmle

26.3.2026

Marco Odermatt festeggia la vittoria della Coppa del Mondo generale.
Marco Odermatt festeggia la vittoria della Coppa del Mondo generale.
Keystone

La stagione sciistica è finita e le vacanze sono alle porte. Un'occhiata ai montepremi vinti mostra chi può permettersi la business class e gli hotel di lusso e chi, probabilmente, dovrà accontentarsi di un viaggio in economy.

Patrick Lämmle

26.03.2026, 10:22

Dal punto di vista svizzero, quest'inverno c'è stato molto di cui rallegrarsi. Gli sciatori ci hanno viziato con innumerevoli podi.

Nella classifica per nazioni Swiss Ski ha ancora una volta spazzato via i rivali austriaci. La Svizzera ha totalizzato 9'110 punti, seguita dai nostri vicini dell'est con 8'404 punti e dall'Italia con 6'680 punti.

Il miglior sciatore della stagione è ancora una volta Marco Odermatt, mentre Camille Rast sale sul podio della classifica generale femminile dietro a Mikaela Shiffrin ed Emma Aicher.

Questo si riflette anche nella classifica FIS dei premi in denaro? I primi due non hanno rivali, nemmeno per ciò che riguarda il conto in banca. 

I primi 10 atleti in premi in denaro (importi in euro)

  • Marco Odermatt: 741'254
  • Lucas Pinheiro Braathen: 359'264
  • Loïc Meillard: 317'325
  • Atle Lie McGrath: 306'019
  • Franjo von Allmen: 278'922
  • Giovanni Franzoni: 254'525
  • Vincent Kriechmayr: 247'205
  • Dominik Paris: 221'440
  • Timon Haugan: 218'043
  • Henrik Kristoffersen: 217'778
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Le prime 10 atlete in premi in denaro (importi in euro)

  • Mikaela Shiffrin: 615'167
  • Emma Aicher: 387'265
  • Julia Scheib: 340'942
  • Camille Rast: 320'101
  • Sofia Goggia: 295'602
  • Alice Robinson: 283'962
  • Laura Pirovano: 236'179
  • Lindsey Vonn: 213'014
  • Paula Moltzan: 197'669
  • Sara Hector: 174'077
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Elenco dei premi in denaro di tutti gli svizzeri/e

  • Marco Odermatt: 741'254
  • Camille Rast: 320'101
  • Loïc Meillard: 317'325
  • Franjo von Allmen: 278'922
  • Corinne Suter: 137'992
  • Wendy Holdener: 120'271
  • Alexis Monney: 98'737
  • Malorie Blanc: 91'406
  • Stefan Rogentin: 83'286
  • Tanguy Nef: 50'214
  • Luca Aerni: 39'257
  • Niels Hintermann: 26'305
  • Alessio Miggiano: 21'815
  • Daniel Yule: 21'294
  • Justin Murisier: 20'575
  • Eliane Christen: 17'576
  • Janine Schmitt: 17'402
  • Thomas Tumler: 16'615
  • Vanessa Kasper: 14'755
  • Melanie Meillard: 14'376
  • Lara Gut-Behrami: 13'968
  • Marco Kohler: 13'131
  • Sue Piller: 12'687
  • Jasmine Flury: 12'602
  • Matthias Iten: 11'465
  • Lars Rösti: 10'361
  • Stefanie Grob: 10'127
  • Joana Hählen: 9'081
  • Jasmina Suter: 7'042
  • Delia Durrer: 6'549
  • Ramon Zenhäusern: 5'529
  • Anuk Brändli: 4'307
  • Priska Ming-Nufer: 4'307
  • Daria Allenbach: 3'433
  • Livio Hiltbrand: 3'026
  • Aline Höpli: 2'910
  • Aline Danioth: 2'852
  • Arnaud Boisset: 2'095
  • Simone Wild: 1'922
  • Lenz Hächler: 1'455
  • Nicole Good: 1'339
  • Jasmin Mathis: 1'193
  • Marc Rochat: 1'164
  • Fadri Janutin: 1'164
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Non è solo il premio in denaro a riempire le casse

Naturalmente, i premi in denaro non sono l'unica fonte di reddito. Il fatto che nessuno debba più comprare «una lavatrice normale», ma possa optare per la «lavatrice di Marco Odermatt», non è solo un valore aggiunto senza precedenti per i clienti, ma fa anche entrare denaro sul conto dello sciatore.

Non è nemmeno un caso che gli sciatori abbiano sempre con sé uno sci durante le interviste, con il marchio ben visibile e che gli stessi siano sempre così assetati.

Camille Rast viene quasi trascurata a causa di tutti gli sponsor.
Camille Rast viene quasi trascurata a causa di tutti gli sponsor.
Schermata: SRF

Se hai un toro sul casco, non devi comunque preoccuparti, perché ti mette le ali sul conto in banca, questo è certo.

Franjo von Allmen è un volto pubblicitario felice.
Franjo von Allmen è un volto pubblicitario felice.
Keystone

Per molti è difficile digerire che i pezzi più grossi di questa torta pubblicitaria finiscano nelle pance già piene di chi ha conquistato più punti - e dunque premi - durante la stagione. Ma nello sport è così: chi vince prende tutto...

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