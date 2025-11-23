  1. Clienti privati
Slalom, Gurgl Camille Rast terza, Mikaela Shiffrin strappa la vittoria numero 103 in Coppa del Mondo

SDA

23.11.2025 - 14:34

Il pugno di ferro dopo un inizio difficile: la campionessa del mondo Camille Rast torna sul podio
Keystone

Come l'anno scorso, Camille Rast si piazza al terzo posto nello slalom di Coppa del Mondo a Gurgl, davanti a Wendy Holdener. Le due svizzere sono state battute solo da Mikaela Shiffrin e Lara Colturi.

Keystone-SDA

23.11.2025, 14:34

23.11.2025, 15:05

Con un'altra dimostrazione di potenza, la Shiffrin ha vinto la sua 103ª gara di Coppa del Mondo con un vantaggio di 1,23 secondi sulla Colturi, che gareggia per l'Albania.

La svizzera Camille Rast, terza, ha perso 1,41 secondi, mentre Wendy Holdener, quarta, ha concesso 18 centesimi alla compagna di squadra.

Per la vallesana si tratta del quinto podio in Coppa del Mondo.

KEYSTONE

Anche Anuk Brändli (21°) ed Eliane Christen (25°) hanno ottenuto punti per la Svizzera.

