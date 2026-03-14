Vince il maltempo KEY

Il maltempo ha colpito Courchevel e costretto gli organizzatori a cancellare il primo super-G del weekend, un annullamento che rafforza ulteriormente la posizione di Marco Odermatt nella classifica di specialità.

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Il maltempo previsto è arrivato a Courchevel e ha costretto gli organizzatori a cancellare il primo super-G del weekend, che doveva recuperare quello già annullato a Garmisch a fine febbraio.

A causa della nebbia e delle forti nevicate, che si protrarranno per tutta la giornata, la giuria, d'intesa con il Comitato organizzatore, ha deciso di concentrare gli sforzi in vista della gara di domani, quando le condizioni dovrebbero migliorare.

Con una prova in meno in calendario, il già confortevole vantaggio di Odermatt nella classifica di specialità appare ora incolmabile per gli inseguitori.