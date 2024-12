Grande rabbia per i norvegesi «Cavolate»: Kristoffersen e McGrath si infuriano dopo la vittoria di Odermatt

Henrik Kristoffersen sfoga la sua rabbia dopo aver tagliato il traguardo. Screenshot SRF

Marco Odermatt torna alla vittoria nella sua disciplina preferita nel folle slalom gigante di Val d'Isère. I norvegesi sono rimasti a mani vuote e sono furiosi per le condizioni meteorologiche.

Jan Arnet Jan Arnet

Hai fretta? blue News riassume per te Dopo tre fallimenti di fila in slalom gigante, Marco Odermatt è tornato a vincere nella sua disciplina preferita.

Nessuno dei norvegesi, che all'inizio della stagione avevano festeggiato una tripletta nello slalom gigante a Sölden, è salito sul podio in Val d'Isère.

Henrik Kristoffersen e Atle Lie McGrath non hanno digerito le difficili condizioni meteorologiche. «È assolutamente ridicolo», dice McGrath. Mostra di più

Quando uno sciatore finisce 30esimo nella prima manche al quarto posto dopo la seconda, di solito ciò ha a che fare con delle condizioni meteorologiche particolari. È stato così anche nello slalom gigante di sabato in Val d'Isère.

Quando Luca Aerni apre la seconda manche, la visibilità è ancora ottima. Mezz'ora dopo, nevica abbondantemente e i concorrenti non vedono quasi nulla. L'elvetico recupera un posto dopo l'altro e alla fine sfiora il podio.

Patrick Feurstein fa ancora meglio. L'austriaco, 24esimo dopo la prima manche, alla fine della gara è superato solo da Marco Odermatt. Come leader della prima manche, l'elvetico parte con un vantaggio di 2,49 secondi. Alla fine il suo vantaggio è appena di 8 centesimi di secondo.

Il nidvaldese è molto sollevato del ritorno alla vittoria dopo tre fallimenti di fila nella sua disciplina preferita. Nel frattempo, altri sciatori di punta sono furiosi.

Per esempio Henrik Kristoffersen, che era stato in grado di tenere il passo di Odermatt nella prima manche con solo 15 centesimi di ritardo, patisce particolarmente le condizioni meteorologiche della seconda prova mancando il podio (5°). Mentre taglia il traguardo, grida alla telecamera «Cavolate!».

Odermatt torna a vincere in gigante 14.12.2024

McGrath: «Assolutamente ridicolo»

Kristoffersen non è l'unico norvegese a sfogare la sua frustrazione. «Ridicolo», dice Atle Lie McGrath dopo aver tagliato il traguardo. «È assolutamente ridicolo. Ero seduto in fondo alla collina sotto un sole splendido, poi sono salito alla partenza e all'improvviso non riuscivo a vedere un metro davanti a me», spiega il 24enne ai microfoni di «Viaplay».

«Era così buio che riuscivo a malapena a vedere i miei sci - prosegue amareggiato - è uno sport all'aria aperta e non voglio lamentarmi, ma sono incredibilmente frustrato. Oggi è stata una pessima giornata di lavoro».

Nello slalom gigante di Sölden, i norvegesi avevano festeggiato una clamorosa tripletta, ma ora, come a Beaver Creek, hanno mancato il podio.

L'ex sciatore di punta Kjetil André Aamodt può capire la frustrazione dei suoi connazionali, ma commenta sempre sulle onde di «Viaplay»: «Anche se alcuni sono critici sulle condizioni gara, possiamo vedere chi è al top: Marco Odermatt. Oggi era possibile per tutti vincere, anche se le condizioni erano difficili».