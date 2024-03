È reduce da un infortunio KEY

Mikaela Shiffrin è definitivamente fuori dalla corsa per la Coppa del Mondo generale.

La statunitense, terza in classifica con 385 punti di ritardo dalla leader Lara Gut-Behrami e al rientro questo weekend dopo un infortunio, ha infatti annunciato che ad Are rinuncerà al gigante e disputerà solo lo slalom. Inoltre, in questa stagione la 28enne di Vail non parteciperà più alle gare di velocità, quindi può raccogliere ancora al massimo 300 punti. A contendersi il globo di cristallo restano dunque la ticinese e l’italiana Federica Brignone.

Swisstxt