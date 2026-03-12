  1. Clienti privati
Sci C'è speranza che Gut-Behrami torni in Coppa del Mondo? Parola al direttore di Swiss-Ski

Luca Betschart

12.3.2026

Lara Gut-Behrami tornerà in Coppa del Mondo?
Lara Gut-Behrami tornerà in Coppa del Mondo?
Foto: Keystone

La carriera di Lara Gut-Behrami è finita o la ticinese tornerà ancora una volta sulle piste di Coppa del Mondo? Il direttore di Swiss-Ski Hans Flatscher ha dato un aggiornamento sulla riabilitazione della sciatrice.

Luca Betschart

12.03.2026, 12:57

12.03.2026, 12:58

Circa tre mesi e mezzo fa, il sogno di Lara Gut-Behrami di partecipare a un'altra Olimpiade si è interrotto bruscamente.

La lacerazione del legamento crociato, del legamento collaterale mediale e del menisco ha messo fuori gioco la sciatrice ticinese per la sua stagione d'addio.

E la domanda sorge spontanea: la nativa di Comano si atterrà ai suoi piani di ritiro o tornerà in Coppa del Mondo il prossimo inverno?

Ritiro dopo gravi infortuni. Lara Gut-Behrami rischia lo stesso destino di queste leggendarie stelle dello sci

Ritiro dopo gravi infortuniLara Gut-Behrami rischia lo stesso destino di queste leggendarie stelle dello sci

Dopo l'incidente in allenamento a Copper Mountain, intorno alla ticinese tutto tace. A differenza di Lindsey Vonn, Gut-Behrami si è astenuta dal postare regolarmente aggiornamenti sui suoi infortuni sui social media.

Da anni ha infatti disattivato i suoi profili. Anche quando le viene chiesto, la sciatrice non divulga per ora alcuna informazione ufficiale.

La riabilitazione procede secondo i piani

L'unico aggiornamento sull'eccezionale atleta arriva quindi dal direttore alpino di Swiss-Ski Hans Flatscher.

«Lara si sta impegnando al massimo nell'allenamento di riabilitazione. Sta facendo tutto al 100%, in modo estremamente intenso», ha dichiarato Flatscher al «Blick».

Sci alpino. Lara Gut-Behrami torna a parlare dopo l'infortunio: ecco cos'ha detto sul suo possibile ritiro

Sci alpinoLara Gut-Behrami torna a parlare dopo l'infortunio: ecco cos'ha detto sul suo possibile ritiro

La ticinese sta rispettando i tempi previsti e finora non ci sono state complicazioni nella sua riabilitazione a Lugano. E sta lavorando con il fisioterapista che l'ha già curata per precedenti infortuni.

Flatscher sospetta che Gut-Behrami non abbia ancora preso una decisione sul suo futuro. Probabilmente deciderà solo quando sarà tornata sugli sci.

«Sono ottimista, purché Lara non dica che è finita», dice Flatscher, che aggiunge: «Lara è diventata così brava solo perché fa tutto con estrema costanza. Sarei felice di vederla tornare in auge. Ma è una sua decisione».

Il ritratto di Lara Gut-Behrami

Il ritratto di Lara Gut-Behrami

13.02.2025

