  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Slalom di Adelboden «Che sport maledetto…»: lo sfogo di Zenhäusern dopo la svolta

fon

11.1.2026

Ramon Zenhäusern soddisfatto ad Adelboden.
Ramon Zenhäusern soddisfatto ad Adelboden.
Keystone

Dopo un avvio di stagione difficile, Ramon Zenhäusern si rilancia ad Adelboden con un 15esimo posto e una frase che riassume tutto il suo sfogo. Il vallesano rimane in corsa per un posto alle Olimpiadi.

Nicolò Forni

11.01.2026, 21:21

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Dopo cinque gare difficili, Ramon Zenhäusern ritrova fiducia con il 15esimo posto nello slalom di Adelboden.
  • Partito 26esimo, lo svizzero firma una grande seconda manche, battuto solo dal vincitore Paco Rassat.
  • Il risultato vale metà della qualificazione olimpica, ora in gioco tra Wengen, Kitzbühel e Schladming.
Mostra di più

Dopo un avvio di stagione complicato, Ramon Zenhäusern ha finalmente ritrovato un sorriso ad Adelboden. Fino a quel momento, il suo bilancio in Coppa del Mondo parlava chiaro: cinque gare disputate e un solo risultato utile, il 25esimo posto di Val d’Isère.

Il ritorno in Svizzera ha però portato segnali incoraggianti, con il 33enne che sul Chuenisbärgli ha chiuso al 15esimo posto.

Partito 26esimo dopo la prima manche, il vallesano ha potuto sfruttare condizioni ideali nella seconda, con una pista quasi perfetta sotto gli sci. Il suo tempo è stato battuto soltanto dal futuro vincitore Paco Rassat, che lo ha preceduto di appena otto centesimi.

Un svizzero nella Top10. Slalom di Adelboden: Meillard tradito da un'inforcata, vince Rassat

Un svizzero nella Top10Slalom di Adelboden: Meillard tradito da un'inforcata, vince Rassat

Intervistato dalla «SRF», Zenhäusern non ha nascosto la propria soddisfazione: «Che sport maledetto…», ha commentato con un sorriso, spiegando quanto sia stata una liberazione arrivare al traguardo da leader provvisorio e ricevere l’abbraccio dei migliaia di tifosi presenti.

«Essere accolto così è una soddisfazione totale», ha detto, sottolineando quanto abbia apprezzato quel momento in un contesto unico.

Già a metà gara, sempre ai microfoni della «SRF», Zenhäusern aveva ricordato come in allenamento riesca spesso a stare davanti. «Ma allenamento e gara sono due cose diverse, di campioni del training se ne sono visti tanti», aveva spiegato, ribadendo di non voler mollare e di credere ancora nelle proprie possibilità.

Il tema mentale resta centrale. «In tanti hanno la velocità nelle gambe», ha aggiunto, «ma riuscire a portare la prestazione al momento giusto è incredibilmente difficile. È pazzesco che, nonostante tutta la mia esperienza, debba ancora impararlo ogni volta».

Un posto per le Olimpiadi?

Il 15esimo posto di Adelboden ha anche un valore concreto: il vallesano ha infatti centrato metà della quota richiesta per la qualificazione olimpica. Prima di lui ci erano già riusciti Daniel Yule e Matthias Iten, anche loro chiamati a ottenere un secondo piazzamento nei primi 15 per staccare il biglietto per Milano-Cortina.

Il calendario offre ora tre occasioni decisive: Wengen, Kitzbühel e lo slalom notturno di Schladming. In queste gare si deciderà se Zenhäusern potrà partecipare ai suoi quarti Giochi olimpici. A Pyeongchang 2018 aveva conquistato l'argento in slalom e l'oro nella gara a squadre.

Il pass olimpico è invece già assicurato per Loïc Meillard e Tanguy Nef. Quest'ultimo è stato l'ottavo classificato ad Adelboden, miglior svizzero di giornata, mentre il campione del mondo di slalom Meillard è uscito nella seconda manche dopo un'inforcata.

I più letti

L'allenatore Tschuor: «L'incidente di Lara Gut-Behrami poteva essere evitato»
Inferno a Crans-Montana, 80 persone ancora ricoverate: «Situazione complicata»
Minorenni ustionati a Crans-Montana, la chirurga pediatrica: «Non si cura solo il ferito, ma l'intera famiglia»
Weekend nero sulle Alpi francesi: 6 morti in due giorni a causa delle valanghe
Credito Covid, Maserati e diritto del lavoro: le inchieste sui gestori del Constellation

Altre notizie

«Non è quello che volevo...». Slalom di Adelboden, il destino di Meillard prende una brutta piega. Ecco le reazioni degli svizzeri

«Non è quello che volevo...»Slalom di Adelboden, il destino di Meillard prende una brutta piega. Ecco le reazioni degli svizzeri

Diventato papà da pochi mesi. Marc Rochat sull'inferno di Crans-Montana: «È straziante vedere dei ragazzini morire così»

Diventato papà da pochi mesiMarc Rochat sull'inferno di Crans-Montana: «È straziante vedere dei ragazzini morire così»

Serie A. Pari del Milan a Firenze

Serie APari del Milan a Firenze

Nuove informazioni. L'allenatore Tschuor: «L'incidente di Lara Gut-Behrami poteva essere evitato»

Nuove informazioniL'allenatore Tschuor: «L'incidente di Lara Gut-Behrami poteva essere evitato»

Tennis. United Cup alla Polonia: alla Svizzera non basta una grande Bencic

TennisUnited Cup alla Polonia: alla Svizzera non basta una grande Bencic

Campionati Europei. Hasler concede il bis d'oro

Campionati EuropeiHasler concede il bis d'oro

Video

Espanyol – Barcelona 0-2

Espanyol – Barcelona 0-2

LALIGA | 18ème journée | Saison 25/26

03.01.2026

Real Madrid – Betis 5-1

Real Madrid – Betis 5-1

LALIGA | 18ème journée | Saison 25/26

04.01.2026

Real Sociedad – Atlético 1-1

Real Sociedad – Atlético 1-1

LALIGA | 18ème journée | Saison 25/26

04.01.2026

I gol più belli di Europa e Conference League nel 2025

I gol più belli di Europa e Conference League nel 2025

23.12.2025

Espanyol – Barcelona 0-2

Espanyol – Barcelona 0-2

Real Madrid – Betis 5-1

Real Madrid – Betis 5-1

Real Sociedad – Atlético 1-1

Real Sociedad – Atlético 1-1

I gol più belli di Europa e Conference League nel 2025

I gol più belli di Europa e Conference League nel 2025

Più video