Lindsey Vonn torna in Coppa del Mondo di sci dopo quasi sei anni. KEYSTONE

Il ritorno di Lindsey Vonn è imminente. Nonostante i dubbi, le critiche e le tante opinioni negative, l'82 volte vincitrice in Coppa del Mondo spiega su Instagram perché sta tornando sulle piste all'età di 40 anni.

Sandro Zappella

Hai fretta? blue News riassume per te Lindsey Vonn spiega su Instagram perché sta tornando in Coppa del Mondo all'età di 40 anni.

L'americana scrive: «Sto ricostruendo me stessa. Non solo il mio ginocchio, ma anche come persona».

La sciatrice spiega anche che non ha bisogno di dimostrare nulla a nessuno: «Non ho bisogno dei riflettori o dell'attenzione. Voglio solo fare qualcosa che mi porti gioia». Mostra di più

Lindsey Vonn farà il suo ritorno nei due Super-G di St. Moritz, questo fine settimana.

Quasi sei anni dopo il suo ritiro, la quarantenne si sta avventurando di nuovo sulle piste di Coppa del Mondo con un'articolazione del ginocchio parzialmente artificiale.

Questo le ha procurato molte critiche, anche da parte di leggende dello sci svizzero, alle quali ha risposto un poco piccata.

Sempre sul canale social ha postato un video che mostra il suo ritorno sulle piste. L'americana ha scritto che le è stato spesso chiesto perché lo stia facendo e spiega: «La mia vita mi ha portato su delle folli montagne russe, ma nonostante tutto quello che ho passato, il mio 'perché' è sempre stato e sarà sempre il mio amore per lo sci».

«Oggi sono molto più forte di prima»

«Non c'è nulla di paragonabile alla gioia che provo quando scio a 80 chilometri all'ora. Ad alcuni può sembrare una follia, ma per me è del tutto normale», continua nel suo lungo post.

È stata una decisione difficile quella di optare per una protesi parziale del ginocchio alla sua età, e non l'ha presa a cuor leggero: «Speravo in un risultato che mi permettesse di essere più attiva e di vivere con meno dolore, ma essere dove sono oggi... non avrei potuto nemmeno sognarlo!».

La quarantenne spiega anche che non si tratta solo di scendere sulle piste, ma di «ricostruire me stessa. Non solo il mio ginocchio, ma anche come persona. Oggi sono molto più forte di prima. Credo in me stessa. A prescindere dalla mia età o dal mio passato».

All'atleta del Minnesota non interessa quello che dice la gente: «Non devo dimostrare niente a nessuno. Non ho bisogno delle luci della ribalta o dell'attenzione mediatica. Voglio solo fare qualcosa che mi porti gioia», e conclude asserendo di non essere aggrappata al passato, ma di guardare al futuro: «Chiamatemi ingenua, ma io credo nell'impossibile. Perché è impossibile solo finché qualcuno non lo fa».

Lotterà per fare ciò che la rende felice concludendo la sua missiva con un messaggio di speranza: «Incoraggio tutti a fare lo stesso. La vita è troppo breve per restare in disparte».