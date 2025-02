Controversa gara a squadre nel formato parallelo. KEYSTONE

Prendono il via oggi, martedì 4 febbraio, i Campionati del Mondo di sci alpino a Saalbach-Hinterglemm, in Austria. E lo fanno con un test. La gara a squadre nel formato parallelo è ancora una volta sotto esame speciale.

Hai fretta? blue News riassume per te Oggi, martedì 4 febbraio 2025, prendono il via i Campionati del Mondo di sci a Saalbach.

Il programma inizia con il primo allenamento di discesa femminile e poi, dalle 15.15, c'è la gara di parallelo a squadre.

«I Campionati del Mondo di sci alpino di Saalbach-Hinterglemm iniziano giovedì con il Super-G femminile», si sente dire qua e là in questi giorni. Ma in realtà non è così: la prima gara della competizione è infatti già in programma oggi, martedì 4 febbraio, ed è quella di parallelo a squadre.

Dietro a questa frase c'è però un'opinione molto diffusa, quella secondo la quale le gare a squadre sono meno importanti e non possono essere paragonate a quelle convenzionali, ossia individuali. È così da 20 anni, da quando sono state inserite nel programma dei Campionati del Mondo. E la situazione non cambierà, almeno nel prossimo futuro.

È stato al Congresso della Federazione Internazionale Sci (FIS) a Miami, 21 anni fa, che è stato fissato il percorso per realizzare l'idea con l'impegno per il nuovo formato. L'anteprima seguì l'inverno successivo ai Campionati del Mondo di Bormio. Le critiche più forti arrivarono dall'Austria, che proprio quest'anno ospita le competizioni.

Nessun miglioramento sull'Arlberg

Le critiche erano incentrate sull'idea che la scena alpina dovesse rimanere uno sport individuale e che le competizioni a squadre non fossero in linea con l'idea di base.

Da allora gli oppositori si sono allontanati da queste giustificazioni, probabilmente anche in considerazione dello sviluppo di altri sport che pongono sempre più l'accento sulle competizioni a squadre.

Stranamente, nello sci alpino si è verificato da tempo il contrario. L'ultima volta che ci sono state gare parallele in Coppa del Mondo è stato ben tre anni fa a Lech/Zürs.

L'evento sull'Arlberg è stato accompagnato dalla speranza di un miglioramento, con la convinzione che i cattivi eventi di nove mesi prima ai Campionati del Mondo di Cortina d'Ampezzo potessero essere contrastati, ma il tentativo è fallito. Come nel villaggio delle Dolomiti, l'incomprensione si è diffusa e le discussioni sulle condizioni della pista si sono fatte più frequenti man mano che la gara procedeva.

Il pomo della discordia era il fatto che un percorso permettesse di ottenere tempi migliori. Di conseguenza, la clausola che limitava a mezzo secondo il distacco massimo possibile dopo la prima manche è stata nuovamente oggetto di controversie.

I continui cambi di modalità creano confusione

C'è un altro punto che viene ancora discusso e di cui sono responsabili anche gli stessi superiori della FIS. I continui cambi di modalità creano confusione e la continuità è impossibile.

Inizialmente, la gara a squadre consisteva nelle discipline del super-G e dello slalom. Dopo tre campionati del mondo, il regolamento è stato modificato in uno slalom gigante parallelo, per poi passare completamente da una gara parallela, una via di mezzo tra slalom gigante e slalom, a uno slalom parallelo dopo due eventi. Infine, quattro anni fa, a Cortina d'Ampezzo, c'è stato un altro cambiamento con gare in stile slalom gigante.

I continui cambiamenti non solo hanno causato malcontento tra i responsabili delle associazioni nazionali e il pubblico, ma anche tra i corridori, in parte perché le rotazioni avevano anche un impatto sulle prospettive di successo.

La Svizzera, ad esempio, era una potenza ai tempi degli slalom paralleli. Le squadre guidate da Ramon Zenhäusern e Wendy Holdener erano forti alla prima olimpica sette anni fa ai Giochi di Pyeongchang e la stagione successiva ai Campionati mondiali di Are.

Wendy Holdener (a destra) in un duello diretto. sda

Da quando il divario tra gli obiettivi si è nuovamente ampliato, la Svizzera non è riuscita a salire sul podio per tre volte in occasione di eventi importanti.

A Cortina d'Ampezzo e agli ultimi Campionati del Mondo di due anni fa a Courchevel/Méribel in Francia, ha ottenuto rispettivamente solo il 4° e il 5° posto, prima di arrivare sesta sulle piste di Yanqing ai Giochi Olimpici di Pechino.

Quasi nessun atleta di punta

Lo scarso apprezzamento delle gare parallele si riflette spesso nelle candidature delle singole squadre. Le grandi nazioni, in particolare, raramente o mai gareggiano nella migliore formazione possibile. Molte delle squadre più forti si concentrano sulle loro partecipazioni nelle singole discipline, il che a sua volta non favorisce l'attrattiva del format.

Con i loro continui aggiustamenti, i responsabili della FIS danno l'impressione di cercatori che, nonostante i loro sforzi, falliscono di volta in volta nel tentativo di creare il quadro generale perfetto. La realtà è diversa. Le idee non sono del tutto convincenti e probabilmente non ci sarà mai un'accettazione incondizionata.

Il prossimo tentativo viene fatto durante questi Campionati del Mondo di Saalbach-Hinterglemm. L'ultima novità si chiama combinazione a squadre: si tratta di due sciatori che fanno squadra, uno dei quali gareggia nella discesa libera e l'altro nello slalom. La classifica si basa sul tempo totale delle due discese.

Non ci sono punti di partenza al livello più alto. Questa variante non è mai stata utilizzata in Coppa del Mondo. Le uniche prove si sono svolte negli ultimi due inverni in occasione dei Campionati del Mondo Junior. Ciononostante, per il momento l'idea sembra buona, soprattutto perché c'è la prospettiva che ci siano più atleti di alto livello al via rispetto alle gare parallele.

Le aspettative generali sono di conseguenza elevate. Finora a Saalbach-Hinterglemm non ci sono state voci sul fatto che la seconda settimana di gare inizierà giovedì, lo stesso giorno dello slalom gigante femminile.