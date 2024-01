Malorie Blanc Imago

Seconda giornata di gare ai Mondiali juniores di sci alpino di Châtel e altre due medaglie per la Svizzera.

A conquistarle sono stati come martedì in discesa Malorie Blanc e Livio Hiltbrand, che mercoledì sono saliti sul podio del super G. La vallesana si è presa l’oro dopo l'argento, mentre il bernese al titolo in libera aggiunge un bronzo.

Swisstxt