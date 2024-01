Malorie Blanc Imago

Seconda giornata di gare ai Mondiali juniores di sci alpino di Châtel e altre medaglie per la Svizzera.

Malorie Blanc ha avuto la sua rivincita: dopo l’oro sfiorato per un solo centesimo in discesa, l’elvetica ha conquistato sia la prova di super G che la combinata a squadre insieme a Anuk Braendli. In questa disciplina bronzo anche per la coppia formata da Stefanie Grob e Janine Maechler. Il super G ha portato una medaglia anche in campo maschile, conquistata da Livio Hiltbrand, che ha ottenuto il bronzo nella prova vinta dall’italiano Max Perathoner.

Swisstxt